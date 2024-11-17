Trump'a oy veren Müslümanlar, İsrail yanlısı seçimlerinden rahatsız

"ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Amerikan Müslüman Katılım ve Güçlendirme Ağı yöneticisi Rexhinaldo Nazarko, Müslüman seçmenlerin Trump'ın barış için çalışan yetkilileri seçmesini umduğunu ancak buna dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

"Çok hayal kırıklığına uğradık," diyen Nazarko, "Bu yönetimin tamamen aşırı İsrail yanlısı, savaş yanlısı insanlarla dolu olduğu anlaşılıyor, bu da Başkan Trump'ın yanında, barış yanlısı ve savaş karşıtı hareketin başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.