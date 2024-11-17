Trump'a oy veren Müslümanlar, İsrail yanlısı seçimlerinden rahatsız
ABD seçimlerinde Donald Trump'a oy veren Müslüman seçmenler, Trump'ın bakanlık pozisyonları için yaptığı seçimlerden büyük hayal kırıklığı duyuyor. Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için seçtiği İsrail yanlısı isimler dikkat çekti. Trump, son olarak İsrail'in sadık bir destekçisi olan Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu dışişleri bakanlığı için seçmişti.
YÖNETİM ŞEKİLLENİYOR
Geçen hafta ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, A Takımı'nı oluşturmaya başladı.
Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için seçtiği İsrail yanlısı isimler dikkat çekti.