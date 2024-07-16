Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump'ın hedef alındığı saldırının ardından ihmal iddiaları ABD ve dünya basınının ilgi odağı haline geldi. Görevi başkanları korumak olan Gizli Servis'e yeterli güvenlik önlemi alınmadığı yönünde suçlamalar yöneltildi. Görgü tanıkları, çatıda silahlı biri olduğunu polise bildirdiklerini ancak polisin müdahale etmediğini aktardı. ABD yanıt talep ederken, Gizli Servis "ne olduğunu ve nasıl olduğunu" ortaya çıkarmak için çalıştığını söylüyor. İşte uzmanların sormaya başladığı sorulardan bazıları...

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 1

YANITLANMASI GEREKEN SORULAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde vurulmasının ardından ABD Gizli Servisi'nin yanıtlaması gereken bazı önemli sorular ortaya çıktı.

Bir kişinin öldüğü, iki kişinin ağır yaralandığı, Trump'ın ise kulağından yaralanarak ucuz atlattığı olayda FBI, baş soruşturmacı rolünü üstlendi.

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Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 2

ABD yanıt talep ederken, Gizli Servis "ne olduğunu, nasıl olduğunu ve bir daha böyle bir olayın yaşanmasını nasıl önleyebileceğini" ortaya çıkarmak için çalıştığını söylüyor.

Servisin başkanı Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi komitesinde ifade vermeye çağrıldı.

İşte uzmanların sormaya başladığı sorulardan bazıları...

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 3

ÇATININ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNCEDEN SAĞLANMADI?

Silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'un mitingin yapılacağı yere ve Trump'a yaklaşık 130 metre uzaklıktaki bir binanın çatısına nasıl eriştiği henüz bilinmiyor.

NBC News, Gizli Servis operasyonlarına aşina iki kaynağa dayanarak, çatı katında olaydan önce de bilinen bir güvenlik açığı olduğunu aktardı.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 4

NBC'nin aktardığına göre kaynaklardan biri, "Kimsenin çatıya çıkamaması için birisi çatıda olmalıydı veya binayı güvence altına almalıydı" dedi.

Erişim sorununun yanı sıra, çatı katından Trump'ın kürsü alanına kadar olan görüş hattının kapatılması gerektiği öne sürüldü.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 5

SİLAHLI SALDIRGANLA İLGİLİ UYARI YAPILDI MI?

Görgü tanıklarından bir kişi BBC'ye, kendisinin ve diğerlerinin Crooks'u çatıda tüfekle sürünürken "açıkça" gördüklerini söyledi.

Polisi uyardılar ancak şüpheli ateş etmeden önce birkaç dakika daha hareket etmeye devam etti ve ardından vurularak öldürüldü.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 6

FBI özel ajanı Kevin Rojek, saldırganın ateş açabilmesinin "şaşırtıcı" olduğunu itiraf etti.

İlçe şerifi, Crooks'un yerel bir polis memuru tarafından da görüldüğünü doğruladı. Üst düzey bir kolluk kuvvetleri yetkilisine göre Crooks zaten yetkililerin radarındaydı.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 7

GİZLİ SERVİS YEREL POLİSE FAZLA MI BAĞIMLIYDI?

Silahlı saldırgan, polisin "ikincil halka" olarak tanımladığı, Gizli Servis'in değil, yerel görevlilerin devriye gezdiği bir yerden ateş etti.

Eski bir Gizli Servis ajanı, bu tür düzenlemelerin ancak bir tehlike fark edildiğinde ne yapılacağına dair net bir plan olduğunda işe yaradığını söyledi.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 8

Yerel kolluk kuvvetlerine güvendiğinizde, bir tehdit karşısında onlardan ne yapmalarını beklediğinizi dikkatlice planlamış ve onlara söylemiş olmanız gerekir.

İlçe şerifi, "bir başarısızlık" yaşandığını kabul etti ancak suçlanacak tek bir tarafın olmadığını söyledi.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 9

UYGUN KAYNAKLAR KULLANILDI MI?

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin eski bir başkanına göre yerel polis miting gibi bir etkinliği güvence altına almak için yeterince "eğitimli" değildi.

Gizli Servis, Trump ekibinin miting öncesinde personel sayısını artırma talebinin reddedildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 10

TRUMP SAHNEDEN YETERİNCE ÇABUK İNDİ Mİ?

Trump'ı koruyan ajanlar, çeşitli çevreler ve Trump'ın kendisi tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Ajanların böyle bir durumda ne yapılacağına dair kesin bir "oyun kitabı" olmamasına rağmen "oldukça iyi bir iş" çıkardıkları belirtildi.

Ancak eski başkanı bir araca bindirip götürebilecek kadar hızlı olup olmadıkları da sorgulandı.

Olay görüntüleri, silah seslerinin hemen ardından etrafında hızla bir kalkan oluşturduklarını, ancak Trump ayakkabılarını toplamak istediğinde durakladıklarını gösteriyor.

Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru - 11

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.

Daha sonra yanağından kanlar akarken ayağa kalktı, yumruğunu havaya kaldırdı ve meydan okurcasına "dövüş" diye bağırdı, seyirciler ise "ABD" diye bağırırken sahneden sürüklenerek indirildi ve bir araca bindirildi.

Çıkan kargaşada Gizli Servis ajanlarının "Saldırgan vuruldu" diye bağırdıkları duyuldu ve daha sonra silahlı saldırganın öldüğü doğrulandı.

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