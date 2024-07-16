Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump'ın hedef alındığı saldırının ardından ihmal iddiaları ABD ve dünya basınının ilgi odağı haline geldi. Görevi başkanları korumak olan Gizli Servis'e yeterli güvenlik önlemi alınmadığı yönünde suçlamalar yöneltildi. Görgü tanıkları, çatıda silahlı biri olduğunu polise bildirdiklerini ancak polisin müdahale etmediğini aktardı. ABD yanıt talep ederken, Gizli Servis "ne olduğunu ve nasıl olduğunu" ortaya çıkarmak için çalıştığını söylüyor. İşte uzmanların sormaya başladığı sorulardan bazıları...
YANITLANMASI GEREKEN SORULAR
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde vurulmasının ardından ABD Gizli Servisi'nin yanıtlaması gereken bazı önemli sorular ortaya çıktı.
Bir kişinin öldüğü, iki kişinin ağır yaralandığı, Trump'ın ise kulağından yaralanarak ucuz atlattığı olayda FBI, baş soruşturmacı rolünü üstlendi.