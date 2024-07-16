Trump'a suikast girişimi: ABD hükümetinden Gizli Servis'e 5 soru

TRUMP SAHNEDEN YETERİNCE ÇABUK İNDİ Mİ?

Trump'ı koruyan ajanlar, çeşitli çevreler ve Trump'ın kendisi tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Ajanların böyle bir durumda ne yapılacağına dair kesin bir "oyun kitabı" olmamasına rağmen "oldukça iyi bir iş" çıkardıkları belirtildi.

Ancak eski başkanı bir araca bindirip götürebilecek kadar hızlı olup olmadıkları da sorgulandı.

Olay görüntüleri, silah seslerinin hemen ardından etrafında hızla bir kalkan oluşturduklarını, ancak Trump ayakkabılarını toplamak istediğinde durakladıklarını gösteriyor.