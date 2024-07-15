Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı?
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya basınının gündeminde. ABD seçimleri yaklaşırken rakipler arasında siyasi gerilim de artarak devam ediyor. Bir süredir ABD'de Başkan Joe Biden'ın bilişsel gerilemesi ve akıl sağlığı mercek altında. Biden, Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasında ve NATO zirvesi sırasındaki konuşmasında bir süredir devam eden kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. 81 yaşındaki başkan, yeniden seçilmek için çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken adaylıktan çekilme çağrıları ile mücadele ediyor. Peki Trump'a yönelik suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? Bu saldırı ve ardından gelen tepkiler eleştirilerin hedefindeki Biden'ı kamuoyunun bakışlarından uzaklaştırabilecek mi? Adayların seçim kampanyaları saldırıdan nasıl etkilenecek?
Eski ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü miting sırasında gerçekleştirilen suikast teşebbüsünden kılpayı kurtulurken, bu olayın başkanlık seçimlerine etkisinin nasıl olacağı merak konusu haline geldi.
Trump, seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.