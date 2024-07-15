Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya basınının gündeminde. ABD seçimleri yaklaşırken rakipler arasında siyasi gerilim de artarak devam ediyor. Bir süredir ABD'de Başkan Joe Biden'ın bilişsel gerilemesi ve akıl sağlığı mercek altında. Biden, Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasında ve NATO zirvesi sırasındaki konuşmasında bir süredir devam eden kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. 81 yaşındaki başkan, yeniden seçilmek için çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri gidermeye çalışırken adaylıktan çekilme çağrıları ile mücadele ediyor. Peki Trump'a yönelik suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? Bu saldırı ve ardından gelen tepkiler eleştirilerin hedefindeki Biden'ı kamuoyunun bakışlarından uzaklaştırabilecek mi? Adayların seçim kampanyaları saldırıdan nasıl etkilenecek?

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü miting sırasında gerçekleştirilen suikast teşebbüsünden kılpayı kurtulurken, bu olayın başkanlık seçimlerine etkisinin nasıl olacağı merak konusu haline geldi.

Trump, seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı. 

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Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 2

TÜM GÖZLER BIDEN'IN ÜZERİNDEYDİ

ABD Başkanı Joe Biden, art arda yaptığı gaflar ve felaketle sonuçlanan canlı yayın tartışmasının ardından bir süredir çok yaşlı olduğuna yönelik eleştirilerle karşı karşıya.

ABD basını ve Demokratlar, Biden'ı bir süredir adaylıktan çekilmeye çağırsa bile mevcut başkan yarışta kalmaya kararlı.

Kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre Trump ve Biden yakın bir seçim rövanşına kilitlenmiş durumda. Anketlerin çoğu Trump'ın önde olduğunu vurgularken Biden'ın ise her hareketi mercek altında.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 3

GÖZLER BIDEN'IN ÜZERİNDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Cumartesi günü meydana gelen ve Trump'ı öldürmeyi hedefleyen silahlı saldırı, 27 Haziran'daki tartışma performansının ardından basının ve kamuoyunun Biden'ın çekilip çekilmeyeceğine yönelik odağını kaydırmış olabilir.

Biden'ın yeniden seçilmesi halinde başkanlık performansının nasıl olacağı ve görevi sırasında karşılacağı zorluklara ilişkin manşetler yerini Trump'ı hedef alan saldırıya bırakmış durumda.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 4

"GÜNDEMİ MEŞGUL EDEN BAŞKAN"

Başkan Joe Biden silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra televizyona çıktı ve Amerika'da bu tür siyasi şiddete yer olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi rakibi için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Biden'ın seçim kampanyası, şu anda Donald Trump'a saldırmanın uygunsuz olacağına açıkça inanarak bunun yerine yaşananları kınamaya odaklandı.

Bu hamle Biden'ı "gündemi sürekli meşgul eden başkan" olmaktan çıkarıp kamuoyunun ilgisini Trump'a yöneltmiş olabilir.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 5

"CESUR BİR KAHRAMAN"

Peki ya Trump'ın başkanlık kampanyası bu saldırıdan nasıl etkilenecek?

Saldırının ardından Demokratların temel argümanları zayıflarken, Trump'ın kendisini "cesur bir kahraman" olarak tanımlaması güçlendi.

Trump, siyasi kariyerinin en başından beri kendini seçkinlere meydan okuyan bir yabancı olarak resmetti. Birçok yasal mücadelesini siyasi amaçlı bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 6

DÜŞMANLIKLAR ALEVLENECEK Mİ?

Eski başkan sürekli olarak, düşmanlarının onu hapse atmaya ve seçimi baltalamaya çalıştığını iddia etti.

Şimdi ise onu öldürmeye çalıştıklarını iddia edebilir.

Trump'ın halihazırda oldukça tutkulu bir seçmen tabanı var. Ölümle burun buruna geldikten sonra, "kahramanlarına" daha da bağlı olacaklar.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 7

BIDEN İÇİN KÖTÜ ZAMANLAMA

Suikast girişiminin doğuracağı sonuçlar ve seçim kampanyalarına etkisi göz önüne alındığında ise tüm bunlar Biden için daha kötü bir zamanda olamazdı.

Seçim kampanyası son zamanlarda yaşananlardan ve başkanı zor durumda bırakan gaflardan sonra tam bir karmaşa içinde.

Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı? - 8

İKİ ADAY ARASINDAKİ KESKİN FARK

Gün geçtikçe başkanın görev için çok zayıf ve güçsüz olduğuyla ilgili manşet üstüne manşet çıkıyor.

Şu anda ABD Basını için iki aday arasındaki fark keskin şekilde artmış durumda.

Trump, bir suikastçı tarafından vurulduktan sonra hemen ayağa fırlayan adam; Biden ise merdivenlerden tökezleyerek çıkan adam olarak resmediliyor.

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