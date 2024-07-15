Trump'a suikast girişimi Biden'ın işine yaradı mı?

"CESUR BİR KAHRAMAN"

Peki ya Trump'ın başkanlık kampanyası bu saldırıdan nasıl etkilenecek?

Saldırının ardından Demokratların temel argümanları zayıflarken, Trump'ın kendisini "cesur bir kahraman" olarak tanımlaması güçlendi.

Trump, siyasi kariyerinin en başından beri kendini seçkinlere meydan okuyan bir yabancı olarak resmetti. Birçok yasal mücadelesini siyasi amaçlı bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.