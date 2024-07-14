Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'a suikast girişimi dünyanın gündeminde... Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçi saldırının hemen öncesinde Biden'ın göçmen politikasını eleştiriyordu. İşte dakika dakika saldırı anı...

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 1

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi tüm dünyanın gündemine oturdu.

Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.

Miting alanında sahneye çıkan Trump, saldırının hemen öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikası ile ilgili konuşuyordu.

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Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 2

Biden döneminde belgesiz göçmenlerin sınır geçişlerindeki artıştan söz eden Trump, "Eğer gerçekten üzücü bir şey görmek istiyorsanız, neler olduğuna bir bakın." ifadelerini kullandı.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 3

Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada, TSİ ile gece 01.15 sularında en az beş el silah sesi duyuldu.

Silah seslerinin ardından Trump yere eğilirken, sahneye atlayan Gizli Servis ajanları etrafını sardı.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 4

Güvenlik görevlileri Trump'ı ayağa kaldırmaya çalışırken, başkan adayının "Bırakın ayakkabılarımı alayım" dediği belirtildi.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 5

Birkaç dakika sonra Trump ayağa kalktı ve hızlı bir şekilde sahneden konvoyuna götürüldü.

Ayağa kalktığında Trump'ın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 6

Buna rağmen Trump, yumruğunu hava kaldırarak iyi olduğuna dair bir mesaj verdi.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırdı ve kalabalığa "Dövüşün!" diye bağırdı.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 7

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

ABD Gizli Servisi'ne göre, miting alanının dışındaki yüksek bir konumdan sahneye doğru birden fazla el ateş edildi.

Güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 8

FBI, silahlı saldırganın Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti. Saldırının hangi motivasyonla gerçekleştirildiğinin araştırıldığı bildirildi.

CNN tarafından yapılan bir analize göre Trump saldırgandan yaklaşık 120-150 metre uzakta bulunuyordu.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 9

BBC News'e konuşan bir görgü tanığı, saldırganın elinde bir tüfekle güvenlik çemberinin hemen dışındaki alçak bir binanın çatısına tırmandığını ve yakındaki polis memurlarına bağırarak onları potansiyel tehdit konusunda uyardığını söyledi.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 10

Saldırganın M16'nın yarı otomatik sivil modeli olan AR-15 kullandığı tespit edildi.

150 metrelik mesafenin ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ettiği belirtildi.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 11

SEÇİME DÖRT AYDAN KISA SÜRE KALDI

Saldırı başkanlık seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala meydana geldi.

Ayrıca Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin (RNC) başlamasından sadece iki gün önce gerçekleşti.

Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı? - 12
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