Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?
ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'a suikast girişimi dünyanın gündeminde... Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçi saldırının hemen öncesinde Biden'ın göçmen politikasını eleştiriyordu. İşte dakika dakika saldırı anı...
ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi tüm dünyanın gündemine oturdu.
Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı.
Miting alanında sahneye çıkan Trump, saldırının hemen öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikası ile ilgili konuşuyordu.