Trump'a suikast girişimi: Dakika dakika neler yaşandı?

FBI, silahlı saldırganın Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti. Saldırının hangi motivasyonla gerçekleştirildiğinin araştırıldığı bildirildi.

CNN tarafından yapılan bir analize göre Trump saldırgandan yaklaşık 120-150 metre uzakta bulunuyordu.