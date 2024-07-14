Trump'a suikast girişimi dünya gündemine oturdu

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Suikasta ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Trump’a, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacaklarını da bildirdi.