Trump'a suikast girişimi dünya gündemine oturdu
Eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi hem Amerika Birleşik Devletleri hem dünya gündemine oturdu. Peşi sıra kınama ve açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınadı. Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacaklarını bildirip "Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Eski Başkan Donald Trump'a suikast girişimiyle sarsıldı.
Başkanlık seçimine dört ay kala düzenlenen saldırı ülkede şok etkisine neden oldu. Kınama ve tepkiler peşi sıra geldi.