Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri

Trump'a suikast girişimi, ABD basınında manşetlerde. Gazetelerde çıkan yorumlarda ülkedeki ayrışmaya dikkat çekilerek politikada şiddetin yeri olmadığı vurgulandı. Amerikan basını güvenlik zaafiyetine de dikkat çekiyor.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 1

Donald Trump'a suikast girişimi, Amerikan basının manşetlerine taşındı.

New York Times Gazetesi'nde yer alan makalede şiddetin demokrasiye aykırı olduğuna vurguda bulunuldu. "Amerikalılar görüş ayrılıklarını ve farklılıklarını kurşunlarla değil sandıkla çözmeliler" denildi. Seçimlerin sonucunun sandıkla belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 2

Washington Post gazetesinde çıkan makalede Trump'e suikast girişimi Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri olarak nitelendirildi. Tahrik ve nefretin tolere edilmemesi gerektiğine vurguda bulunuldu. Özgür ifadenin korkusuz bir atmosfere bağlı olduğu belirtildi.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 3

washington times gazetesiyse 1912'de başkanlık için yarışan Theodore Roosevelt'e de suikast girişiminde bulunduğunu ve Roosevelt'in göğüsünden kurşunla yaralandığını hatırlattı. gazete, Trump'a suikast girişiminin ardından güvenlik zafiyetinin gündemine geldiğine ve gizli servisin cevaplaması gereken sorular olduğuna da dikkat çekti.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 4

USA Today gazetesiyse Trump'a suikastin ardından Cumhuriyetçilerin Başkan Joe Biden'i suçladıklarını yazdı. Biden'ın pazartesi günü bir bağış etkinliğinde  "Tek bir işim var. Donald Trump'ı yenmek. hep münazaradan konuşuyoruz Trump'ı hedefe koymanın zamanı geldi" dediğine dikkat çekildi.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 5

New York Post gazetesindeyse saldırının ardından Trump'ın yumruğunu havaya kaldırdığı anlara dikkat çekerek eski Amerikan başkanın tam bir savaşçı olduğunu kanıtladığı belirtildi. Trump'ın milyonlarca destekçisinin kendisine olan güvenini haklı çıkardığı kaydedildi.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 6

Wall Street Journal gazetesiyse Trump'a suikast girişiminin siyasette  şiddet içerikli söylemin ardından geldiğini yazdı. gazete, siyasilerin kutuplaştırıcı söyleminin suikaist girişimine zemin oluşturduğunun sorgulanması gerektiğini belirtti. siyasetçilerin bundan sonra daha sakin bir uslüp kullanarak sakinleştirici bir tutum sergilemeleri gerektiğine vurguda bulunuldu.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 7

Los Angeles Times gazetesiyse Amerikan başkanları ve eski başkanların dünyada en iyi korunan politikacılardan olduğuna dikkat çekti. Trump'a suikastin güvenlik protokolleriyle ilgili soru işaretlerine yol açtığı belirtildi.

Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 8
Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 9
Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 10
Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 11
Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri - 12
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