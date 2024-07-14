Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri

Washington Post gazetesinde çıkan makalede Trump'e suikast girişimi Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri olarak nitelendirildi. Tahrik ve nefretin tolere edilmemesi gerektiğine vurguda bulunuldu. Özgür ifadenin korkusuz bir atmosfere bağlı olduğu belirtildi.