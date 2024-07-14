Trump'a suikast girişimi manşetlerde: Amerikan tarihinin en karanlık saatlerinden biri
Trump'a suikast girişimi, ABD basınında manşetlerde. Gazetelerde çıkan yorumlarda ülkedeki ayrışmaya dikkat çekilerek politikada şiddetin yeri olmadığı vurgulandı. Amerikan basını güvenlik zaafiyetine de dikkat çekiyor.
Donald Trump'a suikast girişimi, Amerikan basının manşetlerine taşındı.
New York Times Gazetesi'nde yer alan makalede şiddetin demokrasiye aykırı olduğuna vurguda bulunuldu. "Amerikalılar görüş ayrılıklarını ve farklılıklarını kurşunlarla değil sandıkla çözmeliler" denildi. Seçimlerin sonucunun sandıkla belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi.