Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi ile sarsıldı. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu iyi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı açıklamada rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Biden, "Böyle bir şiddetin ülkede yeri yok" ifadelerini kullandı. Saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğü, iki kişininse ağır yaralandığı bildirildi. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Mathew Crooks olduğu tespit edildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi çıkan Crooks'un saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik araştırmalar devam ediyor. ABD'de emniyet yetkilileri, Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.
Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.