Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi ile sarsıldı. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu iyi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı açıklamada rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Biden, "Böyle bir şiddetin ülkede yeri yok" ifadelerini kullandı. Saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğü, iki kişininse ağır yaralandığı bildirildi. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Mathew Crooks olduğu tespit edildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi çıkan Crooks'un saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik araştırmalar devam ediyor. ABD'de emniyet yetkilileri, Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 1

Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.

TRUMP'A SALDIRI ANI

DÜNYA HABERLERİ

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 2

Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 3

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 4

Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü. 

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 5

FBI SALDIRGANI TESPİT ETTİ

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 6

SALDIRGAN CUMHURİYETÇİ ÇIKTI

Saldırgan, olay yerinde Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildi.

Crooks'un kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu belirtildi. Yaklaşan 5 Kasım seçimleri Crooks'un ilk kez başkanlık yarışında oy kullanacağı ifade edildi.

Crooks, Butler'da silahlı saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık bir saat uzaklıkta yaşıyordu.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 7

DEMOKRAT ADAYA BAĞIŞ YAPTI

Crooks 17 yaşındayken Demokrat politikacılar için para toplayan bir siyasi eylem komitesi olan ActBlue'ya 15 dolar bağışta bulundu. Bethel Park Lisesi'nden 2022'de mezun olmuştu.

Bağış, Demokratları oy vermeye çağıran ulusal bir grup olan Progressive Turnout Project için ayrılmıştı.

Crooks'un babası 53 yaşındaki Matthew Crooks, oğlu hakkında konuşmadan önce kolluk kuvvetleriyle konuşana kadar bekleyeceğini söyledi.

Saldırganın yanında kimliğinin olmadığı belirtilirken, DNA analizi sayesinde kimliğinin belirlenebildiği ifade edildi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 8

EVİ VE ARACINDAN PATLAYICI MALZEMELER ÇIKTI

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Thomas Matthew Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 9

FBI: SALDIRGAN TEK BAŞINA HAREKET ETTİ

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamada, FBI'ın, mitingde meydana gelen silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağı duyuruldu.

Miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un daha önce FBI'ın takibinde olmadığı belirtilen açıklamada, zanlının tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Ekiplerin saldırı yerini incelemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, ipucu bulmak amacıyla şüphelinin sosyal medya hesaplarının da kontrol edildiği ifade edildi.

Crooks'un saldırıda kullandığı silahı yasal yollardan satın aldığı doğrulanan açıklamada, şüphelinin ailesinin FBI ile işbirliği yaptığının altı çizildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddete tolerans gösterilmeyeceğini belirterek, "Bu son bulmalı." dedi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 10

ZANLI ATEŞ AÇMADAN ÖNCE POLİSLE KARŞILAŞMIŞ

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ismini vermek istemeyen iki polis, suikast girişiminden kısa bir süre önce, mitinge katılanların yakındaki bir binanın çatısına tırmanan bir kişiyi fark ettiklerini ve yerel polisi uyardıklarını ifade etti.

İki polis, polis yetkilisinin çatıya tırmanırken şüpheli ile karşılaştığını, şüphelinin hızla Trump'a doğru bir el ateş ettiğini ve hemen ardından keskin nişancılar tarafından vurulduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 11

TRUMP: KURŞUN KULAĞIMIN ÜSTÜNE İSABET ETTİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Gizli Servis'e teşekkür etti. 

Saldırganla ilgili bir bilgi olmadığını belirten Trump, "Kurşun sağ kulağımın üstüne isabet etti. Silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim, çok kan aktı." dedi.

'Ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" diyen Trump, saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi. 

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 12

Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı.

Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 13

"ATEŞ EDEN KİŞİ VE OLAY YERİNDE BULUNAN BİRİ ÖLDÜ"

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 14

Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.

Goldinger, şüpheli saldırganın kimliğine ilişkin, kendisine bilgi verilmediğini sözlerine ekledi.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 15

BİDEN: ÜLKEMİZDE ŞİDDETE YER YOK

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 16

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi,  Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasındaki saldırının, miting alanının dışından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu - 17

Anthony Guglielmi, ABD Gizli Servisi'nin, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Guglielmi, Gizli Servis'in duruma hızla koruyucu önlemlerle yanıt verdiğini kaydederek, Trump'ın güvende olduğunu ve genel tıbbi durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Guglielmi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) resmi olarak bilgilendirildiğini duyurdu.

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