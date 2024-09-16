Trump'a suikast girişimi | Şüphelinin sabıka listesi kabarık!

AFGAN ASKERLERİ TOPLAMAYA ÇALIŞTI

Routh ile Ukrayna'da tanışan Alman insani yardım gönüllüsü Chris Lutz, "Ryan, daha çok bir amigo kız gibiydi. Bir çeşit maskot haline gelmişti." diye konuştu.

Röportajlara ve Ocak 2023 tarihli New York Times'ın haberine göre Routh, Taliban'dan kaçan Afgan askerleri Rusya'ya karşı savaşmak üzere silah altına almaya çalıştı. Routh, bu askerler için Pakistan pasaportu almayı, onları bu ülkeden ve İran'dan Ukrayna'ya taşımayı planladığını belirtti.

Routh, geçen yıl X'te yaptığı paylaşımda, "Tayvan'ı savunmaya yardımcı olacak NATO eğitimli ekonomik binlerce Afgan askeri" sağlayabileceğini iddia ederek odağını Tayvan'a kaydırdı ancak bu fikrinin bir yere vardığına dair bir işaret görülmedi.

Aralık 2023'teki paylaşımında da Routh, Haiti ulusal polisi için çalışmak üzere binlerce Afgan askeri sağlayabileceğini ifade etti.