Trump'a suikast girişimi | Şüphelinin sabıka listesi kabarık!
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump, yeni bir silahlı saldırnın hedefi oldu. Saldırının şüphelisi olarak Ryan Wesley Routh'un ismi anılıyor. Trump'a oy verip hayal kırıklığı yaşayan Routh'un Ukrayna savaşına takıntılı olduğu, kabarık bir vergi borcu bulunduğu ve kitabında suikast iması yaptığı ortaya çıktı. İşte şüphelinin "karmaşık kişiliğine" ilişkin tüm detaylar...
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, yeni bir suikast girişminin hedefi oldu.
Trump, Florida eyaletindeki golf kulübündeyken açılan ateşle ilgili gözaltına Ryan Wesley Routh'un, sabıka listesinin kabarık olduğu belirtiliyor.
Routh'un, Ukrayna başta olmak üzere denizaşırı ülkelerdeki olaylarla kendisini ilişkilendirmeye çalıştığı bildirildi.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayın zanlısı Routh'un sosyal medya hesapları, "karmaşık kişiliğe" sahip olduğunu gösterdi.
Kamu kayıtları, sosyal medya paylaşımları ve kendisini tanıyan kişilerle yapılan röportajlar, 58 yaşındaki Routh'un birçok kez kanunla karşı karşıya geldiğini ve "kendisini daha büyük bir amaca bağlama" girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koyuyor.