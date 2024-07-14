Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası
Amerika Birleşik Devletleri, 43 yıl sonra bir başkan veya büyük parti adayına düzenlenen suikast girişimi ile sarsıldı. Trump'ın hedef alındığı saldırının ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Görevi başkanları korumak olan Gizli Servis'e yeterli güvenlik önlemi almadığı suçlaması yapıldı. Gizli Servis Direktörü, Kongre'de ifadeye çağrıldı. Görgü tanıkları, çatıda silahlı biri olduğunu polise bildirdiklerini ancak polisin harekete geçmediğini belirtti.
Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde ateş altında kaldı.
Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin durumun iyi olduğu bildirildi.
Saldırının ardından başkanlara ömür boyu koruma sağlayan Gizli Servis'in güvenlik zaafları hakkında acil sorular gündeme geldi.
Saldırı, 1981 yılında Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'a düzenlenen suikast girişiminden bu yana bir ABD başkanına veya büyük parti adayına yönelik ilk silahlı saldırı oldu.
Saldırgan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un yaklaşık 120-150 metre uzağındaki bir binadan ateş açtı. Saldırgan, Gizli Servis görevlileri tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi.