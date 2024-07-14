Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası

Amerika Birleşik Devletleri, 43 yıl sonra bir başkan veya büyük parti adayına düzenlenen suikast girişimi ile sarsıldı. Trump'ın hedef alındığı saldırının ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Görevi başkanları korumak olan Gizli Servis'e yeterli güvenlik önlemi almadığı suçlaması yapıldı. Gizli Servis Direktörü, Kongre'de ifadeye çağrıldı. Görgü tanıkları, çatıda silahlı biri olduğunu polise bildirdiklerini ancak polisin harekete geçmediğini belirtti.

Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası - 1

Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde ateş altında kaldı.

Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin durumun iyi olduğu bildirildi.

Saldırının ardından başkanlara ömür boyu koruma sağlayan Gizli Servis'in güvenlik zaafları hakkında acil sorular gündeme geldi.

Saldırı, 1981 yılında Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'a düzenlenen suikast girişiminden bu yana bir ABD başkanına veya büyük parti adayına yönelik ilk silahlı saldırı oldu.

Saldırgan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un yaklaşık 120-150 metre uzağındaki bir binadan ateş açtı. Saldırgan, Gizli Servis görevlileri tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi.

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Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası - 2

SALDIRIDA İHMAL VAR MI?

Olayla ilgili eyalet polisi, mekanın güvenliğinden Gizli Servis'in sorumlu olduğunu açıkladı.

Gizli Servis ise ilk açıklamasında, saldırının miting alanının dışındaki bir bölgeden gerçekleştiğini bildirdi.

Bazı uzmanlar, Gizli Servis'in güvenlik önlemleri altındaki bölgenin dışından geldiği izlenimi vermeye çalıştığı yorumunu yaptı.

Gizli Servis, Trump için ek koruma talebinin reddedildiği iddialarını da yalanladı.

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Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası - 3

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Saldırıdan sonra Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Denetim Komitesi, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ı 22 Temmuz'da yapılması planlanan duruşmada ifade vermeye çağırdı.


Emekli bir FBI ajanı, yüksek çatılar ve tepelerin her zaman güvenlik görevlileri tarafından korunması gerektiğini belirterek, miting alanına silahlı sızmanın olmasına şaşırdığını açıkladı.

ABD Gizli Servisi'nin ise saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğu bildirildi.

Trump destekçileri de suikast girişiminde ihmali olduğu gerekçesiyle Gizli Servis'i sert bir dille eleştirdi.

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Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası - 4

FBI'DAN İMALI AÇIKLAMA

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik saldırının soruşturmasını devraldı.

FBI yetkilileri, saldırganın birden fazla el ateş edebilmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Gizli Servis'in o brifingde bir temsilcisinin olmaması da dikkat çekti.

FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

FBI, daha sonra saldırganın kimliğini paylaştı.

Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası - 5

GÖRGÜ TANIKLARI POLİSİ UYARMIŞ

Öte yandan görgü tanıkları, olaydan önce çatıda birini gördüklerini ve polise söylediklerini ancak polisin hareket geçmediğini belirtti.


BBC'nin haberine göre Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydetti. Saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.

Smith, "Biz şu çatıda silahlı birisi var dedik" ifadesiyle güvenlik görevlilerine saldırganı bildirdiklerini, ancak görevlilerin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

CBS News'e konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

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