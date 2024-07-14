Trump'a suikast girişiminde ihmal iddiası

GÖRGÜ TANIKLARI POLİSİ UYARMIŞ

Öte yandan görgü tanıkları, olaydan önce çatıda birini gördüklerini ve polise söylediklerini ancak polisin hareket geçmediğini belirtti.



BBC'nin haberine göre Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydetti. Saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.



Smith, "Biz şu çatıda silahlı birisi var dedik" ifadesiyle güvenlik görevlilerine saldırganı bildirdiklerini, ancak görevlilerin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.



CBS News'e konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.