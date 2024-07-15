Trump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulundu

Kurşunların ise AR-15 tipi yarı otomatik tüfekten ateşlendiği belirlendi. Saldırgan, güvenilk çemberinin dışında kalan bir binanın çatışından ateş etti. Bu silah daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kitlesel saldırıda kullanılmasıyla ünlü.Tüfek saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alınmış.