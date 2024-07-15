Trump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturma devam ediyor. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'a ilişkin tüm bilgiler incelenirken; bir silah kulübünün üyesi olduğu belirlendi. Ancak saldırının nedenine ilişkin net bilgi hala yok. Senato İç Güvenlik Komitesi ise güvenlik açığına yönelik soruşturma başlattı. Trump ise Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin yapılacağı Milwaukee'ye gitti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı hem Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI hem de Gizli Servis yürütüyor.