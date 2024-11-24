Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha!

ABD’de yeni başkan Donald Trump'ın oluşturduğu kabine listesindeki isimler, cinsel taciz suçlamaları ile sarsılmaya devam ediyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekilen Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz’in ardından Trump'ın A Takımı'ndan bir isim daha cinsel istismar ile suçlandı. Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edildi. Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için İsrail yanlısı isimler seçmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 1

ART ARDA GELEN AĞIR SUÇLAMALAR

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci döneminde ülkeyi yönetmek için oluşturduğu ekiple ilgili ağır suçlamalar devam ediyor.

Trump'ın Adalet Bakanlığı için seçtiği Matt Gaetz, 17 yaşındaki bir kıza cinsel ilişki karşılığında para ödemekle suçlanmıştı.

Suçlamaların ardından Gaetz, adaylıktan çekilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 2

"İSTİSMARA İZİN VERDİ"

Art arda gelen skandalların ardından Trump'ın Eğitim Bakanlığı’na aday gösterdiği Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edildi.

McMahon'un, 1980'li yıllarda bir World Wrestling Entertainment (WWE) çalışanının çocukları istismar etmesine bilerek izin verdiği iddia ediliyor. McMahon ise iddiaları reddediyor.

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 3

"GİZLEMEYE ÇALIŞAN LİDER"

McMahon, kocası Vince ile birlikte kurduğu WWE'nin eski CEO'su. Senato'ya aday olmak için 2009'da istifa etti, ancak 2010 ve 2012'de Connecticut'ta kaybetti.

Ülkeyi sarsan davada, McMahon ve eşi Vince'in çocukların cinsel istismarına bilerek göz yumdukları ve McMahon'un "WWE'deki cinsel istismar kültürünü gizlemeye çalışan lider" olduğu iddia ediliyor.

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 4

"İSTİSMAR ETMEK İÇİN İŞE ALDI"

Dava dosyasında ring spikeri Melvin Phillips Jr.'ın görevini suistimal ederek çocukları cinsel olarak istismar ettiği aktarılıyor.

Dosyada Phillips'in WWE etkinliklerinde güreş ringlerini kurmasına ve kaldırmasına yardım etmek için çocukları "Ring Boys" olarak işe aldığı iddia ediliyor.

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 5

O ANLARI KAYDA ALDI

Ancak, davada iddia edildiğine göre bu iş, Phillips'in soyunma odasında güreşçilerin ve yöneticilerin önünde çocukları cinsel olarak istismar etmek için bir bahaneydi.

Dosyaya göre Phillips ayrıca cinsel istismarını sık sık filme alıyordu.

McMahon'un avukatı Laura Brevetti ise iddiaların yanlış olduğunu öne sürdü.

Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha! - 6

TRUMP'IN EKİBİNİ SARSAN İDDİALAR

Trump'ın Adalet Bakanlığı için ilk adayı olan Matt Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurmuştu.

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