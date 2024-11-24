Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha!

"GİZLEMEYE ÇALIŞAN LİDER"

McMahon, kocası Vince ile birlikte kurduğu WWE'nin eski CEO'su. Senato'ya aday olmak için 2009'da istifa etti, ancak 2010 ve 2012'de Connecticut'ta kaybetti.

Ülkeyi sarsan davada, McMahon ve eşi Vince'in çocukların cinsel istismarına bilerek göz yumdukları ve McMahon'un "WWE'deki cinsel istismar kültürünü gizlemeye çalışan lider" olduğu iddia ediliyor.