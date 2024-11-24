Trump'ın A Takımı'nda çatlak: Cinsel istismarla suçlanan bir aday daha!
ABD’de yeni başkan Donald Trump'ın oluşturduğu kabine listesindeki isimler, cinsel taciz suçlamaları ile sarsılmaya devam ediyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekilen Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz’in ardından Trump'ın A Takımı'ndan bir isim daha cinsel istismar ile suçlandı. Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edildi. Ülkenin yeni yönetimi yavaş yavaş şekillenirken, Trump'ın kabinesi için İsrail yanlısı isimler seçmesi de dikkatlerden kaçmıyor.
ART ARDA GELEN AĞIR SUÇLAMALAR
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci döneminde ülkeyi yönetmek için oluşturduğu ekiple ilgili ağır suçlamalar devam ediyor.
Trump'ın Adalet Bakanlığı için seçtiği Matt Gaetz, 17 yaşındaki bir kıza cinsel ilişki karşılığında para ödemekle suçlanmıştı.
Suçlamaların ardından Gaetz, adaylıktan çekilmişti.