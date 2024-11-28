Trump'ın A Takımı'nda suikast korkusu: Bombayla tehdit edildiler!

"TÜM TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı ve konuyla ilgili olarak diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edildiği ifade edildi.

Bir FBI sözcüsü, “Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz ve her zaman olduğu gibi kamuoyu üyelerini şüpheli olduğunu düşündükleri her şeyi ihbar etmeye teşvik ediyoruz.” dedi.