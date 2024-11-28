Trump'ın A Takımı'nda suikast korkusu: Bombayla tehdit edildiler!
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın A Takımı'nda tercih ettiği birçok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik bombalı saldırı tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bomba tehditlerine ilişkin olarak Trump’tan henüz bir açıklama gelmedi.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabinesinde ve yönetimde tercih ettiği birçok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı.