Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi

ABD’de yeni başkan Donald Trump, cinsel taciz iddiaları nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz’in yerine Adalet Bakanı adayı olarak kendisine yıllardır destek veren eski Florida Başsavcısı Pam Bondi’yi gösterdi. Trump, Gaetz’in çekilmesinin ardından Bondi’nin güçlü bir liderlik sergileyeceğini vurguladı. Gaetz başsavcı olarak görev yaptığı sırada eşcinsel evlilikler hakkındaki tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bondi, Trump'ın 2020 seçimlerini oy hırsızlığı yüzünden kaybettiği iddialarını ortaya atan hukuk ekibinin de parçasıydı.

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 1

GAETZ GİTTİ, BONDI GELDİ

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump’ın Adalet Bakanlığı koltuğuna seçeceği yeni isim belli oldu.

Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 2

FLORİDA'NIN İLK KADIN BAŞSAVCISI

Bondi’nin Florida’nın ilk kadın başsavcısı olarak sert olduğunu ifade eden Trump, “Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yaptı ve Florida'daki aileler için sokakları güvenli hale getirdi. Florida’nin ilk kadın başsavcısı olarak uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için çalıştı ve ülke genelinde Fentanil Aşırı Doz Ölümlerinin trajedisini azalttı” dedi.

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 3

ÇALKANTILI BAŞSAVCILIK KARİYERİ

Pam Bondi’nin başsavcı olarak kariyeri ilginç tartışmalara sahne oldu.

Orlando’da gerçekleşen eşcinsel gece kulübü saldırısında 47 kişinin ölümünün ardından Bondi eşcinsel evliliğe karşı çıkmıştı.

Hatta bu konu üzerine CNN sunucusu Anderson Cooper’la da tartışmıştı.

Ancak bunların yanı sıra Bondi, Marjory Stoneman Douglas lisesinde 17 kişinin öldüğü saldırıdan sonra silah sahipliği yaşının 21’e çıkarılmasını destekledi.

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 4

MÜTTEFİKLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Bondi, resmen aday gösterilmesinin ardından Senato'nun onayına tabi olacak. Ancak seçilmiş başkanın destekçileri, bu seçimden oldukça memnun.

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 5

HEM DANIŞMANI HEM AVUKATIYDI

Bondi, Trump'ın eski müttefiklerinden biri.

Floridalı hukukçu, eski ABD başkanını ilk azil sürecinde ve New York'taki sus payı davasında destek gösterdi.

2019'da Trump'ın Beyaz Saray ekibine katılan Bondi, eski ABD başkanının hem hukuk danışmanlığını hem de savunma avukatlığını yaptı.

Bondi, Trump'ın 2020 seçimlerini oy hırsızlığı yüzünden kaybettiği iddialarını ortaya atan hukuk ekibinin de parçasıydı.

Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi - 6

GAETZ NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Trump'ın ilk adayı Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

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