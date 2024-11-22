Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi
ABD’de yeni başkan Donald Trump, cinsel taciz iddiaları nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz’in yerine Adalet Bakanı adayı olarak kendisine yıllardır destek veren eski Florida Başsavcısı Pam Bondi’yi gösterdi. Trump, Gaetz’in çekilmesinin ardından Bondi’nin güçlü bir liderlik sergileyeceğini vurguladı. Gaetz başsavcı olarak görev yaptığı sırada eşcinsel evlilikler hakkındaki tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bondi, Trump'ın 2020 seçimlerini oy hırsızlığı yüzünden kaybettiği iddialarını ortaya atan hukuk ekibinin de parçasıydı.
GAETZ GİTTİ, BONDI GELDİ
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
Trump’ın Adalet Bakanlığı koltuğuna seçeceği yeni isim belli oldu.
Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu.