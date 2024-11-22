Trump’ın Adalet Bakanı adayı: Tacizle suçlanan Gaetz gitti, Bondi geldi

FLORİDA'NIN İLK KADIN BAŞSAVCISI

Bondi’nin Florida’nın ilk kadın başsavcısı olarak sert olduğunu ifade eden Trump, “Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yaptı ve Florida'daki aileler için sokakları güvenli hale getirdi. Florida’nin ilk kadın başsavcısı olarak uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için çalıştı ve ülke genelinde Fentanil Aşırı Doz Ölümlerinin trajedisini azalttı” dedi.