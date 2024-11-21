Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın başsavcı adayı Matt Gaetz hakkında çarpıcı dosyalar ortaya çıktı. Gaetz'in, uyuşturucunun da dahil olduğu seks partilerine katıldığı ve bir ödeme ağının kurulduğu belirtildi. Reşit olmayan biri de dahil olmak üzere kadınlara yapılan ödemelerin toplamda 10 bin dolar civarında olduğu açıklandı.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 1

ABD'de gündem Donald Trump'ın başsavcı adayı Matt Gaetz hakkındaki dosyalar.

The New York Times gazetesi tarafından ele geçirilen bir belgeye göre, federal müfettişler Gaetz ve onunla birlikte uyuşturucunun da dahil olduğu seks partilerine katıldığı söylenen çok sayıda arkadaşı ve ortağı arasında bir ödeme ağı kurdu.

Belgeye ve iki kadının avukatına göre, Gaetz'den para alanlar arasında, kendilerini seks için kiraladığına dair ifade veren iki kadın da vardı.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 2

10 BİN DOLAR ÖDEME YAPILDI

Avukat, kadınlara yapılan ödemelerin toplamda 10 bin dolar civarında olduğunu söyledi.

The Times tarafından elde edilen belge, başkan seçilen Donald J. Trump'ın başsavcı adayı olan Gaetz hakkında yürütülen seks ticareti soruşturması sırasında federal müfettişler tarafından bir araya getirildi.

Belge, Gaetz ve bir arkadaşının, federal ve kongre müfettişlerine verdiği ifadeye göre, 2017'den 2020'ye kadar seks partilerine katılan çok sayıda kişiye Venmo (mobil ödeme hizmeti) aracılığıyla nasıl binlerce dolar gönderdiğini gösteriyor.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 3

17 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN AYRINTISI

Belgeye göre, Gaetz'in arkadaşından ödeme alanlar arasında, partilerden birine katıldığında 17 yaşında olan başka bir kadın da vardı.

42 yaşındaki Gaetz, 2017'den geçen haftaya kadar Kongre'de Florida'yı temsil ediyordu.

Herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddeden Gaetz'e yönelik federal soruşturma, Adalet Bakanlığı tarafından, kendisine karşı herhangi bir suçlama yapılmadan kapatıldı.

Belge, Gaetz hakkında derlediği bir raporu yayınlaması için artan baskılar üzerine dün toplanan Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından ele geçirildi.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 4

BELGELER GİZLİ KALDI

Bakanlık Gaetz'e herhangi bir suç yüklemeyi reddettiği için, soruşturma sırasında toplanan belgeler gizli kaldı.

Çünkü bakanlık, kolluk kuvvetlerinin herhangi bir suç isnat edilmeyen soruşturmalarda geliştirdiği materyalleri neredeyse hiç yayınlamıyor. 

Ancak çizelgenin bir kopyası Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından, Gaetz'in o dönemde 17 yaşında olan çocukla cinsel ilişkiye girip girmediği de dahil olmak üzere, davranışlarına ilişkin geniş kapsamlı soruşturması sırasında elde edildi. 

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 5

ÖDEMELERİ NASIL ALDILAR?

Kadınların, Gaetz'in kendilerine seks için para ödediğini iddia ettikleri birkaç yıldır kamuoyunca biliniyordu.

The New York Times, 2021 yılında Gaetz'e yönelik federal seks ticareti soruşturmasının varlığını ortaya çıkardıktan kısa bir süre sonra, müfettişlerin Gaetz'in seks için çevrimiçi olarak işe alınan çok sayıda kadınla ilişkisine ve ödemeleri nasıl aldıklarına odaklandığını bildirdi.

Times o dönemde, bir mobil ödeme uygulaması olan Cash App ve Apple Pay'den alınan ve Gaetz ile ortağı ve arkadaşı Joel Greenberg'in kadınlardan birine kendileriyle seks yapması için nasıl ödeme yaptığını gösteren makbuzları incelediğini yazdı.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 6

HER "GÖRÜŞME" İÇİN 200-500 DOLAR ARASINDA ÖDEME

Avukat Joel Leppard, temsil ettiği iki kadının Temsilciler Meclisi komitesi önünde Gaetz'in kendilerine seks karşılığında ödeme yaptığına dair ifade verdiğini söyledi.

Leppard'a göre kadınlardan biri, Gaetz'in 17 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiğin ancak Gaetz'in kızın 18 yaşından küçük olduğunu düşündüğüne inanmadığını öne sürdü.

Belgelere göre Leppard'ın müşterilerinden birinin yaklaşık 4 bin dolar, diğerinin ise 3 bin 500 dolar aldığı görülüyor. Ödemelerin tarihleri ise gösterilmiyor.

Bu miktarların, kadınların Gaetz'den aldıkları çeşitli ödemeleri birleştiren rakamlar olduğu belirtiliyor. Leppard, kadınlara Gaetz ile her görüşme için genellikle 200 ile 500 dolar ödendiğini söyledi.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 7

11 YIL HAPİS CEZASI

Federal soruşturmada Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapan Gaetz'in eski arkadaşı ve baş suçlayıcısı, Florida'lı eski bir yerel vergi tahsildarı olan Greenberg'in ifadesinin sağlamlaştırılmasına da yardımcı oluyor.

Greenberg, yetkililere kendisinin ve Gaetz'in 18 yaşından büyük olduğuna inandıklarını söylemesine rağmen 17 yaşındaki kızla nasıl cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

Greenberg, 2021 yılında seks ticareti de dahil olmak üzere bir dizi suçlamayı kabul etti ve Gaetz'e karşı işbirliği yapmayı kabul etti. Daha sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belgeler, Greenberg'in 17 yaşındaki kıza 450 dolar ödediğini gösteriyor.

Temsilciler Meclisi komitesi, Adalet Bakanlığı'ndan Gaetz hakkında bir dizi bilgi talep etti ancak bu talep defalarca reddedildi.

Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı - 8
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