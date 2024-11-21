Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı
ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın başsavcı adayı Matt Gaetz hakkında çarpıcı dosyalar ortaya çıktı. Gaetz'in, uyuşturucunun da dahil olduğu seks partilerine katıldığı ve bir ödeme ağının kurulduğu belirtildi. Reşit olmayan biri de dahil olmak üzere kadınlara yapılan ödemelerin toplamda 10 bin dolar civarında olduğu açıklandı.
ABD'de gündem Donald Trump'ın başsavcı adayı Matt Gaetz hakkındaki dosyalar.
The New York Times gazetesi tarafından ele geçirilen bir belgeye göre, federal müfettişler Gaetz ve onunla birlikte uyuşturucunun da dahil olduğu seks partilerine katıldığı söylenen çok sayıda arkadaşı ve ortağı arasında bir ödeme ağı kurdu.
Belgeye ve iki kadının avukatına göre, Gaetz'den para alanlar arasında, kendilerini seks için kiraladığına dair ifade veren iki kadın da vardı.