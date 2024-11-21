Trump'ın başsavcısı hakkında seks ticareti suçlaması: Uyuşturucu partileri düzenlendi, ödeme belgeleri ortaya çıktı

ABD'de gündem Donald Trump'ın başsavcı adayı Matt Gaetz hakkındaki dosyalar.

The New York Times gazetesi tarafından ele geçirilen bir belgeye göre, federal müfettişler Gaetz ve onunla birlikte uyuşturucunun da dahil olduğu seks partilerine katıldığı söylenen çok sayıda arkadaşı ve ortağı arasında bir ödeme ağı kurdu.

Belgeye ve iki kadının avukatına göre, Gaetz'den para alanlar arasında, kendilerini seks için kiraladığına dair ifade veren iki kadın da vardı.