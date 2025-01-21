Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı

YENİ GASPLARIN SİNYALİ

Trump'a teşekkür eden Smotrich, Biden yönetiminin Batı Şeria'da Filistinlilerinin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlarının, İsrail'in iç işlerine bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Smotrich, "İsrail Devleti, ulusal güvenliğimizi daha da artırmak, yerleşimi anavatanımızın tüm bölgelerine yaymak ve İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmek için verimli işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklemektedir" diyerek Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklara yönelik yeni gaspların sinyalini verdi.