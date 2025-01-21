Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı

ABD Başkanı Trump'ın, Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnamesini kaldırmasını İsrail'de aşırı sağcılar memnuniyetle karşıladı. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Filistin topraklarında yeni gaspların sinyalini verdi.

Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı - 1

ABD'de Joe Biden yönetiminin aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnamesi yeni başkan Donald Trump tarafından kaldırıldı.

İsrail'de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria kararını sevinçle karşıladı.

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Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı - 2

YENİ GASPLARIN SİNYALİ

Trump'a teşekkür eden Smotrich, Biden yönetiminin Batı Şeria'da Filistinlilerinin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlarının, İsrail'in iç işlerine bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Smotrich, "İsrail Devleti, ulusal güvenliğimizi daha da artırmak, yerleşimi anavatanımızın tüm bölgelerine yaymak ve İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmek için verimli işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklemektedir" diyerek Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklara yönelik yeni gaspların sinyalini verdi.

Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı - 3

UZUN YILLARA DAYANAN "ADALETSİZLİK"

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından partisinin diğer bakanlarıyla birlikte kabinedeki görevinden ayrılan eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, söz konusu kararın uzun yıllara dayanan bir adaletsizliğin düzeltilmesi olduğunu iddia etti.

Ben-Gvir, ABD'nin Hamas'a yönelik politikasını anlaşmalara izin vermeyecek şekilde değiştirmesi talebinde bulundu.

Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı - 4

KARARI BIDEN ALDI

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin "Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören" kararnamesini kaldırmıştı.

Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı - 5
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