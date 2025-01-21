Trump'ın Batı Şeria kararı İsrail'i memnun etti: Filistinlilere gözdağı
ABD Başkanı Trump'ın, Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliği zedeleyen aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnamesini kaldırmasını İsrail'de aşırı sağcılar memnuniyetle karşıladı. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Filistin topraklarında yeni gaspların sinyalini verdi.
ABD'de Joe Biden yönetiminin aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören kararnamesi yeni başkan Donald Trump tarafından kaldırıldı.
İsrail'de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria kararını sevinçle karşıladı.