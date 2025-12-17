Trump'ın BBC ve komedyenleri de içeren medya savaşındaki tazminat davaları

Jimmy Kimmel ABC'de yayınlanan programında muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesi hakkında yaptığı yorumlar yaptı. Gelen tepkilerin ardından Jimmy Kimmel Live isimli televizyon programı askıya alındı. Programın askıya alınmasının ardından ABD Başkanı, "Bir yerde TV ağlarının %97 oranında bana muhalif olduğunu okudum yüzde 97 negatif ama ben kazandım; kolayca kazandım. Hakkımda kötü şöhret ve kötü haber yayıyorlar. Yani, lisans alıyorlar. Belki lisansları ellerinden alınmalı diye düşünüyorum" diye açıklamlarda bulundu.

Kimmel'e gelen büyük desteklerle birlikte programın yayınlanması kararı alındı. Kimmel aranın ardından yaptığı ilk yayında suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Kirk ve Trump hakkında konuştu. Kimmel Kirk hakkındaki yorumlarının zamansız yapıldığını belirtti. Trump hakkında ise “Bir hükümetin Başkanı'nın sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır. ” dedi.