Trump'ın BBC ve komedyenleri de içeren medya savaşındaki tazminat davaları
17.12.2025 20:21
Dilara Civelek
Donald Trump BBC'ye açtığı tazminat davasıyla gündeme geldi. Ancak bu dava ilk değildi. Trump çeşitli medya kuruluşlarıyle sorunlarını mahkemeye taşıyor.
BBC'YE 10 MİLYAR DOLARLIK DAVA
ABD Başkanı Donald Trump 2021 yılında ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanma öncesinde destekçilerine konuşma yapmıştı. Konuşma BBC'nin hazırladığı bir belgesel filmde kullanıldı. Söz konusu belgesel, 2024 seçimlerinden önce geçen yıl BBC'nin güncel olaylar programı Panorama'da yayınlanmıştı. Trump vidonun 6 Ocak 2021'deki konuşmasının iki ayrı bölümünü bir araya getirerek, sanki destekçilerini, milletvekillerinin Joe Biden'ın 2020 seçim zaferini onayladığı Kongre binasına saldırmaya açıkça teşvik ediyormuş gibi bir izlenim yarattığını ancak bunun doğru olmadığını savunuyor. Bu olay BBC'den üst düzey iki kişinin istifasına sebebiyet verdi. BBC Trump'tan özür diledi ancak olumlu bir geri dönüş alamadı. Trump BBC'ye 10 milyar dolarlık dava açtı.
BBC YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA
Trump'ın açtığı dava sonrası BBC sözcüsü AFP'ye açıklamalarda bulundu. BBC, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu davayı savunacağız. Devam eden yasal süreçler hakkında daha fazla yorum yapmayacağız" dedi.
TRUMP MUHALİF KANALLARI İSTEMİYOR
Jimmy Kimmel ABC'de yayınlanan programında muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesi hakkında yaptığı yorumlar yaptı. Gelen tepkilerin ardından Jimmy Kimmel Live isimli televizyon programı askıya alındı. Programın askıya alınmasının ardından ABD Başkanı, "Bir yerde TV ağlarının %97 oranında bana muhalif olduğunu okudum yüzde 97 negatif ama ben kazandım; kolayca kazandım. Hakkımda kötü şöhret ve kötü haber yayıyorlar. Yani, lisans alıyorlar. Belki lisansları ellerinden alınmalı diye düşünüyorum" diye açıklamlarda bulundu.
Kimmel'e gelen büyük desteklerle birlikte programın yayınlanması kararı alındı. Kimmel aranın ardından yaptığı ilk yayında suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Kirk ve Trump hakkında konuştu. Kimmel Kirk hakkındaki yorumlarının zamansız yapıldığını belirtti. Trump hakkında ise “Bir hükümetin Başkanı'nın sevmediği bir komedyeni susturma tehdidi, Amerikan karşıtıdır. ” dedi.
TRUMP EPİSTEİN HABERİNE DE DAVA AÇTI
ABD Başkanı Donald Trump, cinsel saldırı suçlarından hükümlü olan Jeffrey Epstein'e müstehcen içerikli bir not yazdığını iddia eden habein yayınlanması sebebiyle Wall Street ve dolayısıyla gazetnin bağlı bulunduğu şirket sahibi Rupert Murdoch hakkında 10 milyar dolarlık dava açtı.
Wall streeet Journal'ın haberinde 2023 yılında Epstein'e 50. yaş gününde Donald Trump'ın doğum günü mesajı gönderildiği yer alıyordu. 2003 yılında Epstein henüz hüküm giymemişti. Trump söz konusu tebrik mesajının "sahte" olduğunu söyledi ve gazetenin kendisine iftira attığını ve hakaret suçu işlediğini savundu. Şirket ise haberin doüruluğunu savundu bununla ilgili bir dava da mücadele edeceklerini açıkladı.
"ADAYLIĞIMI BALTALADILAR"
Trump ifitra ve karalama iddialarıyla New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açtı. Trump, medya kuruluşunu 2024 başkanlık adaylığını baltalamak ve iş dünyasındaki itibarını zedelemekle suçladı. Trump eski başkan yardımcısı ve son başkan adayı Kamala Harris'e verilen destekten dolayı gazeteyi eleştirmişti.
New York Times sözcüsü, “Bu dava ilk günden beri temelsizdi. Bugün değişen hiçbir şey yok. Bağımsız gazeteciliği susturma çabası sonuçsuz kalacak” açıklamasını yaptı. Trump ise 15 milyar dolarlık tazminat ve yayınlanan haberlerin düzeltilmesini talep etti.