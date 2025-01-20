Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek!

BAŞKANLIK ÖNCESİ SON MİTİNG

Olumsuz hava koşullarına rağmen binlerce destekçisi Trump’ı desteklemek için bir araya geldi.

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve diğer önemli Cumhuriyetçi isimler de mitingde yer aldı.