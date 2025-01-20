Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün ikinci dönemi için yemin ederek göreve başlıyor. Seçilmiş başkan, Washington’da büyük bir miting düzenleyerek yasadışı göçle mücadele kapsamında büyük sınır dışı operasyonları başlatacağını duyurdu. Hayata geçirilirse bu plan, ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme girişimi olacak. Planlanan girişimin ABD sınırlarındaki milyonlarca göçmeni etkilemesi bekleniyor.

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 1

MİLYONLARCA GÖÇMENİ ETKİLEYECEK

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce düzenlediği son mitingde ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme planını duyurdu.

Planlanan girişimin ABD sınırları içerisinde yaşamını sürdüren milyonlarca göçmeni etkilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu kadar büyük bir operasyonun mali açıdan büyük zorluklar içereceğini ve uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 2

KATI SINIR POLİTİKALARI

Trump, mitingde ayrıca, yasadışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için daha katı sınır politikaları uygulayacağını vurguladı.

Bu katı politikalar arasında, "Meksika’da Kal" politikasının yeniden yürürlüğe girmesi ve uyuşturucu kartellerinin terör örgütü olarak ilan edilmesi yer alıyor.

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 3

"SINIRLARIMIZIN İSTİLASI SONA ERECEK"

Başkanlığı süresince en büyük önceliklerinden birinin göçmen sorunu olacağını vurgulayan Trump, en kapsamlı ve agresif sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı, "Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar." ifadelerini kullanarak en kapsamlı ve agresif sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağını duyurdu.

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 4

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Trump ayrıca, trans bireylerin kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi.

“Bu iş yarın halledilecek. Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir.” diye konuştu.

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 5

Seçilmiş Amerikan Başkanı, John F. Kennedy suikastına yönelik gizli belgeleri kamuoyuna açacağını duyurdu. 

Başkan Joe Biden ve yönetimini de eleştiren Trump, "Amerika'nın gerilediği dört yıllık perde kapanıyor ve Amerikan gücü, refahı, onuru ve gururunun yepyeni bir dönemi başlıyor." dedi.

Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek! - 6

BAŞKANLIK ÖNCESİ SON MİTİNG

Olumsuz hava koşullarına rağmen binlerce destekçisi Trump’ı desteklemek için bir araya geldi.

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve diğer önemli Cumhuriyetçi isimler de mitingde yer aldı.

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