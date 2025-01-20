Trump'ın büyük sınır dışı operasyonu: Tüm göçmenler gidecek!
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün ikinci dönemi için yemin ederek göreve başlıyor. Seçilmiş başkan, Washington’da büyük bir miting düzenleyerek yasadışı göçle mücadele kapsamında büyük sınır dışı operasyonları başlatacağını duyurdu. Hayata geçirilirse bu plan, ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme girişimi olacak. Planlanan girişimin ABD sınırlarındaki milyonlarca göçmeni etkilemesi bekleniyor.
MİLYONLARCA GÖÇMENİ ETKİLEYECEK
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce düzenlediği son mitingde ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme planını duyurdu.
Planlanan girişimin ABD sınırları içerisinde yaşamını sürdüren milyonlarca göçmeni etkilemesi bekleniyor.
Uzmanlar, bu kadar büyük bir operasyonun mali açıdan büyük zorluklar içereceğini ve uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor.