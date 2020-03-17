Trump'ın "Çin virüsü" sözüne Çin'den ağır cevap

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Trump, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" açıklaması yapmıştı. Trump'a ağır bir cevap veren Çin, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" denildi.

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ntv.com.tr 17.03.2020 - 15:05

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı "Çin virüsü" paylaşımına sert tepki gösterdi.

Çinli sözcü Gıng, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" dedi.

TRUMP "ÇİN VİRÜSÜ" DEMİŞTİ Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da corona virüsü (Covid-19) ile mücadele görev gücüyle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını belirten Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var" uyarısında bulunmuştu.

10 KİŞİDEN FAZLA GRUPLARDAN KAÇININ Trump, genç ve sağlıklı kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasında katkıları olabileceğine, bu nedenle de dikkatli hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir" ifadesini kullandı.

"EN HIZLI GELİŞTİRİLEN AŞILARDAN BİRİ" Covid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri" dedi.



Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer" yanıtını verdi.

ULUSAL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK "Trump yönetimi, ulusal çapta sokağa çıkma yasağı düşünüyor" iddialarına ilişkin ise Trump, "Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz" ifadesini kullandı.



Gazeteciler Trump'ın "Virüs, tamamen kontrol altında" açıklamasını hatırlattı. Trump, "Ben burada yönetimimin virüse karşı attığı adımların kontrol altında olduğunu kastettim, virüsü değil. Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'DAN RESESYON SİNYALİ ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?" sorusu üzerine "Olabilir" yanıtı da verdi. "Şu anda resesyon benim bir numaralı önceliğim değil" diyen Trump, şöyle devam etti:



"Görünmez bir düşmanımız var (Covid-19). Bir ay önce kimse böyle bir şeyi düşünmüyordu, hiç kimse. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadık ve bu çok kötü. Bu çok bulaşıcı bir hastalık. Benim ana odağım, bu virüs sorunundan kurtulmak. Bunu başardığımızda diğer her şey rayına oturacaktır."



Trump, ülke içinde de seyahat yasakları getirilebileceğini ancak bunu yapmak zorunda kalmayacaklarını umduklarını vurgulayarak, "Virüsten kurtulduğumuzda, borsa çok güçlü olacaktır" diye konuştu.

ABD'DE 87 KİŞİ CORONA VİRÜSÜ KURBANI ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 712, can kaybının ise 87'e yükseldiğini söyledi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

ABD genelindeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 87, vaka sayısı ise 4 bin 712'ye yükseldi. Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York "en fazla vaka rapor edilen" eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı.

TEST SAYISI ARTTIKÇA VAKA DA ARTIYOR Ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak corona virüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), şimdiye dek Çin'de 80 bin 881, ABD'de 4 bin 721 kişiye bulaştı.

Salgın nedeniyle Çin'de 3 bin 226, ABD'de 87 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık 150'den fazla ülke ve bölgede 182 binden fazla kişiye yayıldı. Hastalık nedeniyle 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.