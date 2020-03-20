Trump'ın corona virüs yalanları (Ne zaman, ne söyledi)

ABD Başkanı Donald Trump çok değil bundan 20 gün önce corona virüsün siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. Trump 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte Trump'ın günden güne değişen virüs yorumları:

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NTV Haber 20.03.2020 - 16:51

"Biliyorsunuz birçok kişi, nisan sıcaklarıyla virüsün yok olacağını düşünüyor. Havalar ısınınca... Yine de çok iyi durumdayız."

"Görünüşe göre nisanda, bilirsiniz teoride hava biraz ısındığında mucize eseri yok oluyormuş. Umarım doğrudur."

"Tüm yaptıklarımız sebebiyle Amerikan halkına yönelik risk çok düşük."

"Bir gün yok olacak. Mucize gibi bir şey. Kıyılarımızdan yokolup gidecek. Şunu bilin ki her şey düzelmeden önce kötüye gidecek ve belki yok olacak. Ne olacağını göreceğiz. Kimse gerçekten bilmiyor."

Demokratlar şimdi de corona virüsü politize ediyor. Biliyorsunuz değil mi? Corona virüs. Bu onların yeni uydurması."

"Gazeteci: Virüsün Beyaz Saray’a yaklaşmasından endişe ediyor musunuz?



"Trump: Hayır endişeli değilim, hem de hiç. Hayır, harika bir iş çıkardık."

"Yeni vakaların ülkemize girmesini engellemek için Avrupa’dan ABD’ye tüm seyahatleri 30 günlüğüne askıya alıyoruz."

"Virüsle mücadele için her gün yaptığınız yardım için teşekkürler polis memurları, itfaiyeciler ve ilk yardım çalışanları. Onurlu halkımız sizinle gurur duyuyor. Birlikte bunu da aşarız."

"Bütün Amerikalıların şunu anlamasını istiyorum: Görünmez bir düşmanla savaştayız ama düşman Amerikan halkının moralini bozamaz."