Trump'ın damadı "Yeni Gazze" planını açıkladı

Kushner, "Bizim bir B planımız yok, bir planımız var. Bir anlaşma imzaladık ve hepimiz bunun çalışmasında kararlı" dedi. "Bu ölçekte şehirler bölgede iki-üç milyon insan için üç yıl gibi sürelerde inşa edilebiliyor. Bu hedefler gerçekçi ve yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimi de ele alan Kushner, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. "Pek çok kişi İsrail'i eleştiriyor, İsrailliler de Türkiye ve Katar'ı eleştiriyor. Sadece 30 gün sakin kalın" diyen Kushner "Savaşın sona erdiğine inanıyorum. Şimdi birlikte çalışmayı denemeliyiz" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan Barış Kurulu, törenle hayata geçirildi.

Türkiye'nin de yer aldığı kuru için imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan attı.