Trump'ın damadı "Yeni Gazze" planını açıkladı
22.01.2026 16:59
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner "Yeni Gazze" adındaki Gazze kalkındırma planını açıkladı.
KUSHNER: PLANIN HEDEFİ ARASINDA "HERKES İÇİN FIRSAT" VAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yeni oluşturulan Barış Kurulu'nun yönetim kurulu üyesi Jared Kushner, Davos Zirvesi sıradındaki Barış Kurulu imza töreninde konuştu.
Trump'ın damadı Gazze'nin geleceğine ilişkin kapsamlı planı açıkladı. Kushner konuşması sırasında ekrana yansıtılan haritalarla Gazze'nin yeniden inşasını ve ekonomik dönüşümünü hedefleyen plandan bahsetti.
Planın temel hedefleri arasında Gazze'de istihdamı sağlamak, konut inşaa etmek ve "herkes için fırsat yaratılması" olduğunu söyledi.
"100 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK"
Kushner, Barış Kurulu'nun Gazze planında Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda iş birliği olacağını söyledi. Planda Gazze'nin "yerleşim alanları" ve "kıyı turizmi ağırlıklı olacak şekilde karma bölgeler" olarak bölgelere ayrılması ve Refah'ta 100 bin konutun inşaa edilmesi yer alıyor.
Planın aşamalı olarak hayata geçirileceğini belirten Kushner, Orta Doğu'da daha önce benzer ölçekte şehirlerin kısa sürede inşa edildiğini vurguladı.
"B PLANIMIZ YOK, PLANIMIZ VAR"
Kushner, "Bizim bir B planımız yok, bir planımız var. Bir anlaşma imzaladık ve hepimiz bunun çalışmasında kararlı" dedi. "Bu ölçekte şehirler bölgede iki-üç milyon insan için üç yıl gibi sürelerde inşa edilebiliyor. Bu hedefler gerçekçi ve yapılabilir" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gerilimi de ele alan Kushner, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. "Pek çok kişi İsrail'i eleştiriyor, İsrailliler de Türkiye ve Katar'ı eleştiriyor. Sadece 30 gün sakin kalın" diyen Kushner "Savaşın sona erdiğine inanıyorum. Şimdi birlikte çalışmayı denemeliyiz" diye ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan Barış Kurulu, törenle hayata geçirildi.
Türkiye'nin de yer aldığı kuru için imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan attı.