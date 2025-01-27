Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Siggy Flicker, bilinmeyenlerini anlattı. Seçim kampanyası boyunca sık sık Trump'la seyahat eden ve her gün görüşen Flicker, başkanın seyahat alışkanlıklarından ve eşiyle ilişkisinden bahsetti. Asla alkol kullanmamasıyla tanınan Trump, uçakta da sadece alkolsüz içecekler servis ediyor. Özel jette sürekli diyet kola servis edildiğini aktaran Flicker, Trump'ın büyük bir müzik tutkunu olduğunu ve uçakta sıklıkla opera dinlediğini belirtti. First Lady Melania Trump'ın koltuğunun ise kendisi seyahatte olsa da olmasa da boş bırakıldığını aktaran Flicker, Trump'ın "krallar gibi yolculuk ettiğini" söyledi.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 1

SEÇİM KAMPANYASINDA YANINDAYDI

Podcast yayıncısı Siggy Flicker, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump hakkında bilinmeyenleri Alman basınına anlattı.

Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Flicker, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e konuştu.

İsrail doğumlu kadın, seçim kampanyasının son birkaç ayını Trump'ın yanında geçirdi: resmi toplantılarda kendisine eşlik etti ve Mar-a-Lago'daki konutunda neredeyse her gün Trump'la görüştü.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 2

"2017'DEKİ YEMİN TÖRENİNDE TANIŞTIK"

ABD Başkanı ile ilk defa 2017'deki yemin töreninde tanıştığını aktaran Flicker, “Donald Trump doğruları söyleyen insanları takdir eder. Ben fikirlerimi doğrudan ifade etmemle tanınıyorum ve bu yüzden hemen anlaştık.” diye konuştu.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 3

TRUMP'IN MÜZİK TUTKUSU

ABD Başkanı'nın özel jeti Air Force One'da çok rahat olduğunu ve önünde dev bir televizyon bulunduğunu söyleyen Flicker, Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu aktardı.

Flicker, “Operadaki Hayalet onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu.” dedi.

Trump'ın Sinead O'Connor'ın "Nothing Compares 2 U" isimli şarkısını ve Guns N' Roses'dan November Rain'i sevdiği belirtilirken ayrıca James Brown'dan I Feel Good'u da sık sık çaldığı belirtildi.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 4

KRALLAR GİBİ YOLCULUK EDİYOR

Asla alkol kullanmamasıyla tanınan Trump, uçakta da sadece alkolsüz içecekler servis ediyor.

Bunlardan en çok dikkat çeken ise tabii ki her zaman en sevdiği içecek olan diyet kola.

Trump'ın mutlaka uçuşta hamburger yediğini aktaran Flicker, "Dönüş yolunda mutlaka McDonald's oluyor." dedi.

Uçakta fındık, cips ve şekerleme servisinin de olduğunu söyleyen Flicker,Trump'ın "krallar gibi yolculuk ettiğini" aktardı.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 5

"KİMSE EŞİNİN KOLTUĞUNA OTURMUYOR"

Trump ile görüşmek isteyenlerin yanına oturabildiğini aktaran Flicker, eşinin koltuğunun her zaman boş bırakıldığını vurguladı.

Flicker, “Kendisine ait bir koltuğu var ve evrakları da hemen yanında. Ancak karşısındaki koltuk her zaman boş, çünkü orası First Lady Melania Trump'ın koltuğu. Seyahatte olsun ya da olmasın, kimse onun koltuğuna oturmuyor.” diye konuştu.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 6

"MELANIA HAYATINDAKİ EN SAYGIDEĞER KİŞİ"

Başkan ve eşi arasındaki ilişki hakkında çok sayıda spekülasyon ve kriz söylentisi var.

Ancak Trump'ın en yakınındaki isimlere göre durum tam tersi.

Kimsenin perde arkasındaki küçük samimi anları göremediğini belirten Flicker, Başkan ve eşinin ilişkisini, "Onun elini tutuşunu ya da ona hayranlıkla bakışını göremiyorlar. Melania, Donald Trump'ın hayatındaki en saygıdeğer kişi.” ifadeleriyle anlattı.

Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi! - 7
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