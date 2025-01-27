Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi!
ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Siggy Flicker, bilinmeyenlerini anlattı. Seçim kampanyası boyunca sık sık Trump'la seyahat eden ve her gün görüşen Flicker, başkanın seyahat alışkanlıklarından ve eşiyle ilişkisinden bahsetti. Asla alkol kullanmamasıyla tanınan Trump, uçakta da sadece alkolsüz içecekler servis ediyor. Özel jette sürekli diyet kola servis edildiğini aktaran Flicker, Trump'ın büyük bir müzik tutkunu olduğunu ve uçakta sıklıkla opera dinlediğini belirtti. First Lady Melania Trump'ın koltuğunun ise kendisi seyahatte olsa da olmasa da boş bırakıldığını aktaran Flicker, Trump'ın "krallar gibi yolculuk ettiğini" söyledi.
SEÇİM KAMPANYASINDA YANINDAYDI
Podcast yayıncısı Siggy Flicker, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump hakkında bilinmeyenleri Alman basınına anlattı.
Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Flicker, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'e konuştu.
İsrail doğumlu kadın, seçim kampanyasının son birkaç ayını Trump'ın yanında geçirdi: resmi toplantılarda kendisine eşlik etti ve Mar-a-Lago'daki konutunda neredeyse her gün Trump'la görüştü.