Trump'ın en yakını sırlarını anlattı: Sıfır alkol kuralı ve uçak totemi!

TRUMP'IN MÜZİK TUTKUSU

ABD Başkanı'nın özel jeti Air Force One'da çok rahat olduğunu ve önünde dev bir televizyon bulunduğunu söyleyen Flicker, Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu aktardı.

Flicker, “Operadaki Hayalet onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu.” dedi.

Trump'ın Sinead O'Connor'ın "Nothing Compares 2 U" isimli şarkısını ve Guns N' Roses'dan November Rain'i sevdiği belirtilirken ayrıca James Brown'dan I Feel Good'u da sık sık çaldığı belirtildi.