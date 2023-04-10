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Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor

ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın önceki danışmanılarından Steve Bannon, Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın maaşını Pekin’in ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ödediğini iddia etti. Bannon'un iddiası, milyarder iş insanı Musk'ın Şanghay'da büyük bir Tesla fabrikası kuracağını duyurmasının ardından geldi.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 1

Dolandırıcılıkla suçlanan Çinli milyarder Guo Wengui’nin ortağı olan Steve Bannon, aşırı sağcı sosyal medya platformu Gettr üzerinden yaptığı paylaşımda, "Elon Musk'ın, Çin İçişleri Bakanlığına giderek maaşını ödeyen ÇKP’ye secde ettiğini" ileri sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 2

Bannon, Gettr üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda da Musk hakkında "Elon Musk, nefes aldığı sürece yalan söylüyor. Twitter denen suç yuvasını 2 kat fazla para ödeyerek satın aldı. Şimdi ise Pekin’deki maaşını ödeyen patronları herkese saldırmasını istiyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 3

Mart ayında bir podcast programına katılan Bannon, Musk’ın "ÇKP tarafından desteklenen bir düzenbaz" olduğunu belirtmiş, bu kısım ise bir sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 4

Elon Musk ise yanıt olarak paylaşımında, “Bannon’ı akıllı ve şeytani sanırdım fakat şimdi fark ediyorum ki ilk kısım hakkında yanılmışım.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 5

MUSK'IN ÇİN İLE BAĞLANTISI

Musk, dün yaptığı açıklamada, Çin’in Şanghay kentindeki mevcut otomobil fabrikasının yanında Tesla için yeni bir batarya fabrikası kurmaya düşündüğünü söylemişti.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 6

Çin hükümetine olan hayranlığını dile getirmesiyle bilinen Musk, ÇKP’nin 100. yılında Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Çin’in ulaştığı ekonomik refah ve özellikle altyapıdaki gelişimi, gerçekten inanılmaz bir başarı. İnsanları, Çin’i ziyaret etmeye ve bunu gözleriyle görmeye çağırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 7

Twitter benzeri Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ise Çinliler, Musk için “Onun felsefesi, Çin hükümetiyle aynı çizgide. Kendisine ÇKP üyeliği bile verilebilir." paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 8

BANNON'IN ÇİN İLE BAĞLANTISI

Musk’ı Çin ile yakın olmakla suçlayan Bannon ise Çinli ortağı iş insanı Guo Wengui’ye ait bir yatta tutuklanmış, kara para aklamak ve Trump dönemindeki bir proje için toplanan bağış paralarını çalmakla suçlanmıştı.

Trump'ın eski danışmanı: Elon Musk Çin Komünist Partisi'nden maaş alıyor - 9

The New Yorker’daki habere göre, Bannon, ÇKP ile ciddi bağları olan Guo’yu bir dönem "Pekin’in Donald Trump’ı ve yeni Çin’in George Washington’ı" olarak tanımlamıştı.

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