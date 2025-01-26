Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor!

Gazze'nin "tam anlamıyla" bir yıkım alanı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilierin farklı bir yerde yaşaması önerisini ortaya attı. Trump; Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nden kabul ettikleri Filistinli mültecilerin sayısını arttırmalarını görmek istiyor.

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 1

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nden kabul ettikleri Filistinli mültecilerin sayısını arttırmalarını görmek istediğini söyledi.

Dün, Air Force One uçağında gazetecilerle yaptığı 20 dakikalık soru-cevap oturumunda Trump, eski başkan Joe Biden’ın İsrail'e 2 bin kiloluk bombalar gönderme konusundaki kararına son verdiğini de söyledi.

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Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 2

"BİLİYORSUNUZ 'BİTTİ' DİYORUZ"

Trump bombalarla ilgili olarak “Onları bugün serbest bıraktık. Uzun zamandır onları bekliyorlardı” dedi.

Bu bombalar üzerindeki yasağı neden kaldırdığı sorusuna Trump, “Çünkü onları satın aldılar” yanıtını verdi.

“Mısır'ın insanları almasını isterdim” diyen ABD Başkanı, “Muhtemelen 1 buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz sadece her şeyi temizleyip 'Biliyorsunuz, bitti' diyoruz.”

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 3

"GAZZE ŞERİDİ TAM BİR KARMAŞA"

Trump, Filistinli mültecileri başarılı bir şekilde kabul ettiği için Ürdün'e iltifat ettiğini ve krala “Daha fazlasını kabul etmenizi çok isterim, çünkü şu anda Gazze Şeridi'nin tamamına bakıyorum ve tam bir karmaşa. Gerçek bir karmaşa” dediğini söyledi.

Trump, dünyanın Gazze'yi de içine alan bölümünde yüzyıllar boyunca pek çok çatışma yaşandığını ifade ederek yeniden yerleştirmenin “geçici ya da uzun vadeli olabileceğini” belirtti.

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 4

"BİR ŞEYLERİN OLMASI GEREKİYOR"

“Bir şeylerin olması gerekiyor” diyen Trump, şunları ekledi: “Ama şu anda tam anlamıyla bir yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış durumda ve insanlar orada ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle işbirliği yapmayı ve farklı bir yerde, belki de bir süreliğine barış içinde yaşayabilecekleri konutlar inşa etmeyi tercih ederim.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 5

"GAZZE İLGİNÇ BİR YER"

Trump geçen pazartesi günü göreve başladıktan sonra Gazze'nin “gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini” öne sürdü.

Yeni başkan daha sonra şunları ekledi: “Gazze ilginç bir yer. Deniz kıyısında olağanüstü bir yer. En iyi hava, bilirsiniz, her şey güzel. Sanki onunla güzel şeyler yapılabilirmiş gibi ama çok ilginç.”

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 6

NEKBE KORKUSU YARATABİLİR

Gazzelilerin çoğu Filistinli mülteciler ya da onların torunları.

Filistinliler için kendilerini Gazze'den çıkaracak herhangi bir girişim, Arap dünyasının “Nakba” ya da felaket olarak adlandırdığı, 75 yıl önce İsrail'in kuruluşu sırasında Filistinlilerin kitlesel olarak sürgün edilmesine ilişkin karanlık tarihi hatırlatacak.

Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor! - 7

ÜRDÜN'DE 2,3 MİLYON FİLİSTİNLİ VAR

Mısır daha önce Filistinlilerin Gazze'den Sina çölüne zorla göç ettirilmesine karşı uyarıda bulunmuş, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de bunun Mısır'ın 1979 yılında İsrail ile imzaladığı barış anlaşmasını tehlikeye atabileceğini söylemişti.

Birleşmiş Milletler'e göre Ürdün halihazırda yaklaşık 2,3 milyon kayıtlı Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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