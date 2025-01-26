Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor!
Gazze'nin "tam anlamıyla" bir yıkım alanı olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilierin farklı bir yerde yaşaması önerisini ortaya attı. Trump; Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nden kabul ettikleri Filistinli mültecilerin sayısını arttırmalarını görmek istiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'nden kabul ettikleri Filistinli mültecilerin sayısını arttırmalarını görmek istediğini söyledi.
Dün, Air Force One uçağında gazetecilerle yaptığı 20 dakikalık soru-cevap oturumunda Trump, eski başkan Joe Biden’ın İsrail'e 2 bin kiloluk bombalar gönderme konusundaki kararına son verdiğini de söyledi.