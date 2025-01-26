Yeni bir Nekbe girişimi mi? Trump, Filistin'siz Gazze hayali kuruyor!

"GAZZE ŞERİDİ TAM BİR KARMAŞA"

Trump, Filistinli mültecileri başarılı bir şekilde kabul ettiği için Ürdün'e iltifat ettiğini ve krala “Daha fazlasını kabul etmenizi çok isterim, çünkü şu anda Gazze Şeridi'nin tamamına bakıyorum ve tam bir karmaşa. Gerçek bir karmaşa” dediğini söyledi.

Trump, dünyanın Gazze'yi de içine alan bölümünde yüzyıllar boyunca pek çok çatışma yaşandığını ifade ederek yeniden yerleştirmenin “geçici ya da uzun vadeli olabileceğini” belirtti.