Trump’ın finansal varlıkları ve siyasete geri dönüşü tehlikede: Aile şirketi, vergi kaçırdığı iddiasıyla iflas edebilir

SAHTECİLİK VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organizasyonu (The Trump Organization) hakkında uzun süredir bir soruşturma yönetiyor. Trump’a vergi ve sigorta dolandırıcılığı ve işletme kayıtlarında sahtecilik de dahil olmak üzere çeşitli suçlar yöneltiliyor.

Trump Organizasyonu’nun avukatı Ron Fischetti, geçen Perşembe günü savcılarla yaklaşık 90 dakika sanal bir toplantı yaparak onları şirkete karşı suç duyurusunda bulunmaktan caydırmaya çalıştı.

Fischetti, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, "Suçlamalar, kesinlikle çirkin ve emsalsiz. Bunlar sadece Donald Trump'ı karalamak için. Onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağız ve davayı düşürme talebinde bulunacağız" dedi.