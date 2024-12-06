Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi?
ABD-Meksika sınırındaki silahlı gruplar, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a göçmenleri ülkeden atma planına yardım etmek istiyor. Yasa dışı göçmenleri aramak için bölgede devriye gezen silahlı sivil gruplar, Trump'ın göç gündemine resmi olarak dahil olmaları isteneceği konusunda umutlu. Yaklaşık 200 silahlı grubun sınırda göçmenleri yakalamak için faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Sınırdaki silahlı grupların ilk olarak 1980'lerde kurulduğuna, özellikle son 10 yılda faaliyetlerini artırdığına dikkat çekiliyor.
TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKASI
Kayıtdışı göçmenleri aramak için ABD-Meksika sınırında devriye gezen silahlı sivil gruplar, Trump'ın göçmen politikasında önemli rol oynayabilir.