Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi?

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ

Trump'ın ikinci dönemi ve kitlesel sınır dışı etme planı giderek yaklaşıyor.

Seçilmiş başkan, resmi rakamlara göre sayıları 11 milyon olan tüm yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğini iddia ediyor, Trump ise bu sayının 25 milyona kadar çıkabileceğini söylüyor.