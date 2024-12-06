Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi?

ABD-Meksika sınırındaki silahlı gruplar, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a göçmenleri ülkeden atma planına yardım etmek istiyor. Yasa dışı göçmenleri aramak için bölgede devriye gezen silahlı sivil gruplar, Trump'ın göç gündemine resmi olarak dahil olmaları isteneceği konusunda umutlu. Yaklaşık 200 silahlı grubun sınırda göçmenleri yakalamak için faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Sınırdaki silahlı grupların ilk olarak 1980'lerde kurulduğuna, özellikle son 10 yılda faaliyetlerini artırdığına dikkat çekiliyor.

Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 1

TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKASI

Kayıtdışı göçmenleri aramak için ABD-Meksika sınırında devriye gezen silahlı sivil gruplar, Trump'ın göçmen politikasında önemli rol oynayabilir.

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Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 2

"GÖÇMEN İSTİLASI"

ABD'nin geniş güney sınırında,asker veya Sınır Devriyesi üyelerine benzeyen, ancak öyle olmayan tanınmış silahlı adamlar konuşlanmış durumda.

Bu gruplar, aşırı sağ bir ideoloji ve ülkenin bütünlüğünü "göçmenlerin istilasına" karşı korudukları inancıyla birleşiyor.

Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 3

200 AKTİF SİLAHLI GRUP

Yaklaşık 200 silahlı grubun sınırda göçmenleri yakalamak için faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

Bu örgütlerin üyeleri aralarında gaziler, emekli askerler ve eski istihbarat görevlilerinden komplo teorilerine sempati duyan radikal sağcılara kadar birçok kişinin yer aldığı ifade ediliyor.

Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 4

"GÖREVE HAZIRIZ"

Bu milisler bazı Telegram gruplarında, Trump'ın teklif etmesi halinde göreve hazır olduklarına dair mesajlar da paylaşıyor.

Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 5

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ

Trump'ın ikinci dönemi ve kitlesel sınır dışı etme planı giderek yaklaşıyor.

Seçilmiş başkan, resmi rakamlara göre sayıları 11 milyon olan tüm yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğini iddia ediyor, Trump ise bu sayının 25 milyona kadar çıkabileceğini söylüyor.

Trump'ın göçmen planı: Silahlı gruplar devreye girecek mi? - 6

KOLLUK KUVVETLERİ DESTEKLİYOR

Sınırdaki silahlı grupların ilk olarak 1980'lerde kurulduğuna, özellikle son 10 yılda faaliyetlerini artırdığına dikkat çekiliyor.

Meksika gazetesi El Pais, bazı sınır milislerinin Arizona ve Teksas gibi güney sınırındaki eyaletlerde yerel kolluk kuvvetlerinden destek gördüğünü de yazıyor.

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