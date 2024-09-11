Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı

Demokrat aday Harris’e göçmenlik konusunda sert eleştiriler yönelten Trump, ilk olarak sosyal medyada göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Trump, “Springfield’da köpekleri yiyorlar. Ülkemize giren insanlar, kedileri yiyor. Burada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar” diye konuştu.