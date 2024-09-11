Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha dile getirdi. Yetkililer, "evcil hayvanların zarar gördüğüne dair güvenilir bir rapor olmadığını" belirtse de, sosyal medyada olayla ilgili çok sayıda yapay zeka ile hazırlanmış Trump ve evcil hayvan görseli paylaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris, dün ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.