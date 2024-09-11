Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha dile getirdi. Yetkililer, "evcil hayvanların zarar gördüğüne dair güvenilir bir rapor olmadığını" belirtse de, sosyal medyada olayla ilgili çok sayıda yapay zeka ile hazırlanmış Trump ve evcil hayvan görseli paylaşıldı.

Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris, dün ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.

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Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 2

Demokrat aday Harris’e göçmenlik konusunda sert eleştiriler yönelten Trump, ilk olarak sosyal medyada göçmenlerin evcil hayvan yediğine ilişkin iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Trump, “Springfield’da köpekleri yiyorlar. Ülkemize giren insanlar, kedileri yiyor. Burada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar” diye konuştu.

Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 3

Yetkililer, "evcil hayvanların zarar gördüğüne dair güvenilir bir rapor olmadığını" belirtse de, Trump'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.   Sosyal medya kullanıcıları  #PetsForTrump hashtag'i ile yüzlerce görsel paylaştı.

Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 4
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 5
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 6
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 7
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 8
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 9
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 10
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 11
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 12
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 13
Trump'ın "göçmenler evcil hayvanları yiyor" iddiası sosyal medyayı salladı: Yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı - 14
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