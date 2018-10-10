Trump'ın gözdesi Nikki Haley'in istifasında 3 senaryo

1 Amerikan basını, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in neden istifa ettiğinin yanıtını arıyor. Haley'nin beklenmedik istifası için üç senaryo konuşuluyor.

2 Söz konusu senaryolardan ilki, Haley'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın gölgesinde kaldığı için istifa ettiği yönünde. Bu senaryoya göre Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yılında Amerikan yönetimi'nin gözdesiydi. Ancak şimdi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yıldızı parlıyor.

Haley'nin Trump ile Rusya konusunda anlaşmazlık yaşadığı da biliniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilci Haley'in erken davranıp istifa etmek zorunda bırakılmadan görevden ayrıldığı iddia ediliyor.

3 Haley'nin sürpriz istifasıyla ilgili ikinci senaryo mali durumuyla ilgili. Nikki Haley uzun süredir seçilmiş ya da atanmış olarak kamu görevi yapıyor. Gelirinin altı haneli olduğu biliniyor. Ancak 2 milyon dolara yakın kredi borcu ödediği belirtiliyor.



Kredi kartların da toplam 90 bin dolar borcu olduğu söyleniyor. Bu durumda Haley'nin özel sektörde yedi haneli maaşı olan bir iş bulmak için istifa ettiği ileri sürülüyor.

4 Üçüncü senaryo Haley'nin başkanlığa adaylığını koyacağı iddiası. Nikki Haley'nin bir gün başkan adayı olacağından kimse şüphe etmiyor. Ancak bu 2020 seçimlerinde olmayabilir. 2020'de ne Haley'nin ne başka bir adayın Trump'ın karşısında şansı olmadığı söyleniyor. Haley'nin 2024 seçimlerine hazırlandığı düşünülüyor.

5 TRUMP YÖNETİMİNDE İSTİFA DEPREMLER Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ikinci yılını tamamlamasına üç ay kala Amerikan yönetiminde depremler sürüyor.

6 Trump yönetiminde şimdiye kadar 36 yetkili ya görevinden istifa etti ya da görevden alındı. Bunların 21 Beyaz Saray çalışanı 9'u ise kabinede görev yapıyordu. İstifa etmek zorunda kalanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da var, FBI Başkanı James Comey de. En hızlı istifa bir hafta içinde gerçekleşti. Amerikan yönetiminden ayrılan son isim ise BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley oldu.

7 ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 13 Mart'ta görevden alındı. Krump yönetiminden bugüne kadar ayrılan en üst düzey isim Tillerson oldu. Dışişleri Bakanı Tillerson görevden alındığını, Trump'ın attığı tweetle öğrendi. Yerine CIA Başkanı Mike Pompeo geldi.

8 Tillerson'dan üç gün sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H. R. McMaster istifa etti. Trump, McMaster'ın ayrılmasını istiyordu. Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster yoğun baskı altında istifa etmek zorunda kaldı. Yerine, ABD'nin sertlik yanlısı eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton getirildi.

9 McMaster, Trump yönetiminin istifa eden ilk ulusal güvenlik danışmanı değildi. Selefi Michael Flynn de göreve geldikten kısa süre sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

10 Flynn'in istifasının nedeniyse Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürütülen FBI soruşturması oldu. Rusya'nın ABD Büyükelçisi'yle görüşmesi hakkında yalan söyleyip söylemediğine dair şüpheler Flynn'i istifaya zorladı.

11 Görevden alınması kamuoyunda en çok yankı yaratan isimlerden biri de FBI Başkanı James Comey oldu. FBI, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesini soruşturuyordu.

12 Trump katıldığı bir televizyon programında, bu soruşturmadan dolayı hayal kırıklığına uğradığı için Comey'i görevden aldığını açıkladı.

13 ABD Başkanı Donald Trump'a seçimi kazandıran isim olarak öne çıkan Stephen Bannon da Beyaz Saray baş stratejisti olarak istifa etmek zorunda kaldı. John Kelly'nin Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne getirilmesinin ardından Bannon görevden alındı. Stephen Bannon, Trump yönetiminin en tartışmalı isimlerinden biriydi.

14 John Kelly, Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne Reince Priebus'ın görevden ayrılmasıyla geldi. Priebus'ın altı ay süren görevi boyunca Beyaz Saray hayli tartışmalı günler geçirdi.

15 Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer da istifa eden isimler arasında yer aldı. Spicer, Trump'ın Anthony Scaramucci'yi iletişim direktörü olarak ataması üzerine istifa etti.

16 Scaramuccı ise, Kelly'nin Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevi başladığı gün ayrılmak zorunda kaldı. Scaramucci'nin görevi bir hafta sürdü.