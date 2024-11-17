Trump'ın ikinci dönemi dünyada neleri değiştirecek?
Başkan seçilen Donald Trump'ın, göreve geldiğinde mevcut başkan Joe Biden'dan farklı bir dış politika izlemesi bekleniyor. Trump'ın izolasyonist içgüdüleri, ABD'nin etrafına duvarlar inşa edeceği anlamına geliyor. Siyasi uzmanlara göre Trump'ın ikinci döneminin, Çin ve Ortadoğu konularında Biden'ın yaklaşımıyla bazı önemli devamlılıklar göstermesi muhtemel. Ancak Ukrayna savaşı ve ülkedeki göçmen nüfusunun geleceği için aynı şeyi söylemek zor. Peki Trump'ın ikinci dönemi dünya ve ABD için ne anlama geliyor?
"ÖNCE AMERİKA"
"Amerika hapşırdığında, dünyanın geri kalanı nezle olur" sözü, Amerikan ekonomisinin küresel etkilerini anlatmak için kullanılır.
Ancak aynı şey Trump dönemindeki dış politika için de geçerli.
Başkan seçilen Donald Trump, göreve geldiğinde "Önce Amerika" politikalarını uygulamak için çalışmaya başlayacak.
Dünya başkentlerindeki yetkililer, Trump göreve başladıktan sonra nelerin değişeceğini tahmin etmeye çalışıyor.