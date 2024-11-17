Trump'ın ikinci dönemi dünyada neleri değiştirecek?

TRUMP VE BIDEN'IN AYNI FİKİRDE OLDUĞU KONULAR

Trump ayrıca NATO gibi ittifaklara karşı şüpheci bir tavır takınacak, Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalardan çekilecek ve Rusya ile savaşta Ukrayna'ya verilen ABD desteğini sınırlayacak ve hatta sonlandıracak.

Ancak -belki şaşırtıcı bir şekilde- bazı kritik dış politika konularında Trump ve Biden yönetimi aynı fikirde.

Trump'ın ikinci döneminin, Çin, Ortadoğu ve denizaşırı ülkelerdeki ABD birliklerinin çekilmesi konularında Biden'ın yaklaşımıyla bazı önemli devamlılıklar göstermesi muhtemel.