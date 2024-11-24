Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi

İSRAİL BAYRAKLARI DALGALANIYOR

Son haftalarda, halihazırda işgal altında olan Batı Şeria'nın yerleşimciler tarafından talep edilen bazı bölgelerinde İsrail bayrakları dalgalanmaya başladı.

Bu durum, birçok Filistinlinin bu alanlar üzerinde kontrolü kaybetme endişesini artırdı. Bazı İsrailli yerleşimciler seçimden önce Trump'ın zaferi için dua etti.