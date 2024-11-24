Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi
ABD seçimlerinin açık galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme umudu olan İsrailli yerleşimcileri sevindirdi. Trump, hükümet bakanlarını belirlerken yaptığı İsrail yanlısı seçimlerle dikkat çekiyor. Yasa dışı İsrailli yerleşimciler, Trump'ın İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen yetkilileri kabinesi için aday göstermesinden oldukça memnun. Yerleşimciler, bölge üzerinde tam egemenlik kurma hayalini gerçekleştirmek için Donald Trump'a güveniyor.
GEMENLİK HAYALİ İÇİN TRUMP'A GÜVENİYORLAR
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı İsrailli yerleşimci faaliyetleri rekor düzeyde genişlemiş durumda.
Yerleşimciler, Filistinlilerin gelecekteki devletin kalbi olarak gördükleri bölge üzerinde egemenlik kurma hayalini gerçekleştirmesi için Donald Trump'a güveniyor.