Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi

ABD seçimlerinin açık galibi Donald Trump'ın ikinci dönemi, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme umudu olan İsrailli yerleşimcileri sevindirdi. Trump, hükümet bakanlarını belirlerken yaptığı İsrail yanlısı seçimlerle dikkat çekiyor. Yasa dışı İsrailli yerleşimciler, Trump'ın İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen yetkilileri kabinesi için aday göstermesinden oldukça memnun. Yerleşimciler, bölge üzerinde tam egemenlik kurma hayalini gerçekleştirmek için Donald Trump'a güveniyor.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 1

GEMENLİK HAYALİ İÇİN TRUMP'A GÜVENİYORLAR

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı İsrailli yerleşimci faaliyetleri rekor düzeyde genişlemiş durumda.

Yerleşimciler, Filistinlilerin gelecekteki devletin kalbi olarak gördükleri bölge üzerinde egemenlik kurma hayalini gerçekleştirmesi için Donald Trump'a güveniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 2

NETANYAHU DÖNEMİ VE YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ

Batı Şeria, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iki yıl önce aşırı sağcı koalisyonun başında geri dönmesinden bu yana Yahudi yerleşimlerinin hızla büyümesiyle dönüşüme uğradı.

O dönemde, ABD yaptırımlarına yol açan yerleşimci şiddetinde bir patlama yaşandı.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 3

İSRAİL BAYRAKLARI DALGALANIYOR

Son haftalarda, halihazırda işgal altında olan Batı Şeria'nın yerleşimciler tarafından talep edilen bazı bölgelerinde İsrail bayrakları dalgalanmaya başladı.

Bu durum, birçok Filistinlinin bu alanlar üzerinde kontrolü kaybetme endişesini artırdı. Bazı İsrailli yerleşimciler seçimden önce Trump'ın zaferi için dua etti.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 4

TRUMP'IN İSRAİL YANLISI KABİNESİ

Yasa dışı yerleşimciler, Trump'ın İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen bir grup yetkiliyi hükümet için aday göstermesinden oldukça memnun.

İsrailli bakanlar ve yerleşimciler, Batı Şeria üzerinde "egemenliğin yeniden sağlanması" fikrini giderek daha fazla kamuoyuna açık şekilde dile getiriyor.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 5

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM UMUDU

İsraillilerin ilhak hayali, bağımsız bir Filistin yaratacak iki devletli çözüme dair umutları yok edeceği gibi, Gazze'de bir yıldan fazla süredir devam eden ve komşu Lübnan'a da sıçrayan savaşı çözme çabalarını da zorlaştıracaktır.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 6

Trump, ilk döneminde İsrail'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı ve Washington'ın yerleşimlerin yasa dışı olduğu yönündeki uzun süredir devam eden tutumuna son verdi.

Ancak 2020'de mevcut sınırlar boyunca bir Filistin devleti yaratma planı, Netanyahu'nun bölge üzerinde İsrail egemenliğine yönelik çabalarını bozdu.

Trump'ın ikinci dönemi en çok İsrailli yerleşimcileri sevindirdi - 7

Batı Şeria'daki Yahudi belediyelerinin çatı örgütü olan Yesha Konseyi Başkanı İsrael Ganz, verdiği bir röportajda, Trump yönetiminin İsrail hükümetinin ilerlemesine "izin vermesini" umduğunu söyledi.

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