Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik"

UKRAYNA'YA SİLAH AKIŞI DURACAK MI?

Küresel krizler açısından bakıldığında, Trump'ın zaferinin etkisi en çok Ukrayna ve İran'da hissedilecek.

Seçim öncesinde Trump, Ukrayna savaşını hızla bitireceğini defalarca iddia etti ancak barışın nasıl sağlanacağını açıklamadı.

Amerikan silahlarının akışı durdurulursa, Ukrayna birlikleri -kendi yaratıcılıklarına ve diğer müttefiklerin desteğine rağmen- saldırıya direnmek için gereken ateş gücünden yoksun kalacak.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin Trump yönetimi altında değişeceği şüphesiz.