Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik"

ABD seçimlerinde Donald Trump, başkanlık koltuğunun sahibi oldu. Ancak onun öngörülemezliği, Washington'ın en yakın müttefikleri, özellikle de NATO ittifakının diğer üyeleri için büyük zorluk teşkil ediyor. Trump, Beyaz Saray'a dönerse Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdireceğini söyledi. Ancak aceleyle varılan herhangi bir anlaşma, Kiev'i çok daha kötü duruma sokabilir ve Avrupa güvenliğini daha da büyük bir tehlike altında atabilir. Trump'ın başkanlığının hemen ele alacağı önemli konulardan biri de, İran ve İsrail arasında tırmanan çatışma olacak.

Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 1

DÜNYA BAŞKENTLERİ ENDİŞELİ

ABD'deki 60. başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump oldu.

Gözler Beyaz Saray'ın yeni sahibine çevrilmişken Trump'ın dış politikada izleyeceği yol merak konusu haline geldi

Dünyanın dört bir yanındaki başkentler, ikinci bir Trump döneminin kendi ulusal çıkarları ve en acil küresel güvenlik tehditleri açısından ne anlama geleceğini tartışıyor.

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Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 2

NATO'NUN ÖNÜNDEKİ TRUMP TEHDİDİ

Seçilmiş başkan Trump, ABD'nin onlarca yıldır Avrupa'yı koruyan güvenlik kalkanını nasıl finanse ettiğine ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi.

Başkan olarak ilk döneminde Trump, ABD'yi NATO ittifakından çekmekle tehdit etti- bu neredeyse kesinlikle ittifakın ölüm çanını çalacak bir hareketti.

Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 3

UKRAYNA'YA SİLAH AKIŞI DURACAK MI?

Küresel krizler açısından bakıldığında, Trump'ın zaferinin etkisi en çok Ukrayna ve İran'da hissedilecek.

Seçim öncesinde Trump, Ukrayna savaşını hızla bitireceğini defalarca iddia etti ancak barışın nasıl sağlanacağını açıklamadı.

Amerikan silahlarının akışı durdurulursa, Ukrayna birlikleri -kendi yaratıcılıklarına ve diğer müttefiklerin desteğine rağmen- saldırıya direnmek için gereken ateş gücünden yoksun kalacak.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin Trump yönetimi altında değişeceği şüphesiz.

Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 4

İRAN VE İSRAİL ARASINDA GERİLİM

Trump'ın başkanlığının hemen etkilemeye çalışacağı önemli konulardan biri de, İran ve İsrail arasında tırmanan çatışma olacak.

Trump, göreve geldiği ilk dönemde Tahran'la savaşa yaklaşmıştı. Daha önceki çekinceler bu sefer yerini doğrudan çatışmaya bırakabilir.

Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 5

İRAN KARŞISINDA İSRAİL'İ DESTEKLEYEBİLİR

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yaklaşımının tam tersine Trump, İsrail'in Tahran'a karşı yürüttüğü çatışmaya çok daha fazla ABD askeri desteği sağlayabilir.

Hatta belki de ABD güçlerinin İran'a yönelik saldırılara doğrudan dahil olması söz konusu olabilir.

Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik" - 6

Trump, Tahran'a ve nükleer hedeflerine karşı Joe Biden yönetiminden bile daha sert bir tutum sergiliyor.

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı bozma kararı, başkanlığı dönemindeki en önemli dış politika eylemlerinden biriydi.

Ayrıca İran'ın son aylarda Trump'ın seçim kampanyasına yönelik saldırılarda bulunduğu iddia ediliyor. Bu saldırının Trump'ın ikinci döneminde İran'la gerginliği daha da artıracağı kesin.

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