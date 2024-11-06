Trump'ın ikinci dönemi: "Savaşlar, Avrupa'nın güvenliği ve öngörülemezlik"
ABD seçimlerinde Donald Trump, başkanlık koltuğunun sahibi oldu. Ancak onun öngörülemezliği, Washington'ın en yakın müttefikleri, özellikle de NATO ittifakının diğer üyeleri için büyük zorluk teşkil ediyor. Trump, Beyaz Saray'a dönerse Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdireceğini söyledi. Ancak aceleyle varılan herhangi bir anlaşma, Kiev'i çok daha kötü duruma sokabilir ve Avrupa güvenliğini daha da büyük bir tehlike altında atabilir. Trump'ın başkanlığının hemen ele alacağı önemli konulardan biri de, İran ve İsrail arasında tırmanan çatışma olacak.
DÜNYA BAŞKENTLERİ ENDİŞELİ
ABD'deki 60. başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump oldu.
Gözler Beyaz Saray'ın yeni sahibine çevrilmişken Trump'ın dış politikada izleyeceği yol merak konusu haline geldi
Dünyanın dört bir yanındaki başkentler, ikinci bir Trump döneminin kendi ulusal çıkarları ve en acil küresel güvenlik tehditleri açısından ne anlama geleceğini tartışıyor.