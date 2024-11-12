Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dönemini kazanan Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Michael Waltz'u getirdi. Amerikan basınına göre yeni yönetimin Dışişleri Bakanı ise Marco Rubio olacak. Trump'ın kabinesi yavaş yavaş şekillenmeye başlarken A Takımı'ndaki isimlere bir göz atalım...
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimine yeni üyeler atadı.
Cumhuriyetçi aday, kabinesinin Senato denetimi olmadan onaylanmasını istediğinin sinyalini verdikten sonra birçok kilit görev için kendisine sadık kişileri görevlendirdi.
Trump'ın yeni yönetiminde yer alacak kesinleşmiş ve muhtemel isimler belli oldu.