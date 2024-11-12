Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dönemini kazanan Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Michael Waltz'u getirdi. Amerikan basınına göre yeni yönetimin Dışişleri Bakanı ise Marco Rubio olacak. Trump'ın kabinesi yavaş yavaş şekillenmeye başlarken A Takımı'ndaki isimlere bir göz atalım...

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 1

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimine yeni üyeler atadı.

Cumhuriyetçi aday, kabinesinin Senato denetimi olmadan onaylanmasını istediğinin sinyalini verdikten sonra birçok kilit görev için kendisine sadık kişileri görevlendirdi.

Trump'ın yeni yönetiminde yer alacak kesinleşmiş ve muhtemel isimler belli oldu.

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Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 2

GÖREVDEKİ İLK KADIN 

Trump, kampanya sürecinde aktif görev alan iki direktöründen Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurdu.

Wiles, ABD tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Trump, "Susie'nin ataması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" dedi.

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 3

İSRAİL'İN SADIK DOSTU

Cumhuriyetçi lider, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik'i gösterdi.

Trump'ın önemli bir müttefiki olan ve görevdeki beşinci dönemine giren Stefanik, İsrail'in sadık bir savunucusu konumunda.

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 4

"ABD, ÇATIŞMAYA HAZIR OLMALI"

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına Stephen Miller ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Michael Waltz getirilirken, senatör Marco Rubio'nun ise Dışişleri Bakanlığına getirilmesi bekleniyor.

Trump'a sadık bir isim olan ve Ulusal Muhafızlar'da albay olarak da görev yapan Waltz, Çin'in Asya-Pasifik'teki faaliyetlerini eleştirmiş ve ABD'nin bölgede olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini dile getirmişti.

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 5

"ÇEVRE STANDARTLARINI KORUYACAK"

Çevre Koruma Ajansının yöneticiliğin ise geçmiş yıllarda ABD Kongresinde görev alan 44 yaşındaki Lee Zeldin getirildi.

Trump, basın açıklamasında, Zeldin'in "güçlü bir hukuki geçmişi olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi.

Zeldin ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansının yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 6

ÜLKENİN "SINIR ÇARI" OLACAK

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, sertlik yanlısı göçmenlik yetkilisi Tom Homan'ı ülkenin “sınır çarı” olarak aday göstereceğini söyledi.

Homan'ın sınır dışı etme konusundaki sert tutumu ve daha önce Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) başkanı olarak yaptığı çalışmalar onu beklenen bir tercih haline getirdi.

Bu tercihler Trump'ın seçim kampanyasının temel mesajlarını yerine getirme arzusunun altını çiziyor.

Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var? - 7

"MÜSLÜMAN YASAĞI" MİMARI

Öte yandan ABD medyası, Trump'ın ilk döneminde “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan göç politikasının mimarı olan Stephen Miller'ın genelkurmay başkan yardımcısı olarak belirlendiğini öne sürdü.

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