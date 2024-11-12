Trump'ın ikinci dönemi şekilleniyor: A Takımı'nda kimler var?

"ÇEVRE STANDARTLARINI KORUYACAK"

Çevre Koruma Ajansının yöneticiliğin ise geçmiş yıllarda ABD Kongresinde görev alan 44 yaşındaki Lee Zeldin getirildi.

Trump, basın açıklamasında, Zeldin'in "güçlü bir hukuki geçmişi olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi.

Zeldin ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansının yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.