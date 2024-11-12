Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın görev süresi boyunca bir dizi idari eylemde bulunması bekleniyor. Konuya aşina üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde göçmenlik uygulamalarını artıracak ve mevcut başkan Joe Biden'ın öncü yasal giriş programlarını geri alacak. Kaynaklar, Hamas'ı destekleyen uluslararası öğrencilerin öncelikli olarak listelenebileceğini belirtiyor. (Editör: Derya Doğan)

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 1

Donald Trump, ABD başkanı olarak ikinci dönemine giriyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Trump'ın olası ilk faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde göçmenlik uygulamalarını artıracak ve Başkan Joe Biden'ın öncü yasal giriş programlarını geri alacak.

Kaynaklar, yürütme eylemlerinin federal göçmenlik memurlarına sabıka kaydı olmayan kişileri tutuklamak için daha fazla serbestlik vereceğini, ABD-Meksika sınırına asker takviyesi yapacağını ve sınır duvarının inşasını yeniden başlatacağını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Trump'ın ayrıca Biden'ın son yıllarda yüz binlerce göçmenin yasal yollardan giriş yapmasını sağlayan insani yardım programlarını sona erdirmesi ve statüleri sona erenleri gönüllü olarak ayrılmaya teşvik etmesi bekleniyor.

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Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 2

Trump'ın ilk döneminde göçmenlik yetkilisi olan ve Trump'ın geçiş ekibi adına konuşmadığını söyleyen Mark Morgan, “Bunların hepsi masada olmalı” dedi.

Trump'ın ilk icraatları, ABD'de yasadışı olarak bulunan rekor sayıdaki göçmeni sınır dışı etme vaadini de içeren göçmenlik gündemini başlatacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2022 yılında yasal statüsü olmayan 11 milyon göçmen olduğunu tahmin ediyor ki bu rakam artmış olabilir.

New York, Chicago ve Denver gibi göçmen kabul eden bazı şehirler göçmenleri barındırmakta ve onlara yardım etmekte zorlandı. 

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 3

Cumhuriyetçi Trump, geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup etti. Biden yönetiminin yüksek düzeyde yasadışı göçe izin verdiği iddialarını kampanyasının odak noktası haline getirdi.

Trump'ın geçiş süreci henüz ilk aşamalarında ve 20 Ocak'taki yemin töreninden önce planlar değişebilir.

Biden'ın başkanlığı sırasında göçmen tutuklamaları rekor seviyeye ulaşarak ABD sınır uygulamalarını zorladı.

Ancak Biden'ın yeni sınır kısıtlamaları getirmesi ve Meksika'nın yaptırımları artırmasıyla bu yıl yasadışı geçişler önemli ölçüde azaldı.

Trump yasadışı geçişleri daha da azaltmayı ve çok sayıda insanı tutuklamak, gözaltına almak ve sınır dışı etmek için tüm hükümeti kapsayan bir yaklaşım kullanmayı hedefliyor. 

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 4

Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada eski sertlik yanlısı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Müdür Vekili Tom Homan'ın Beyaz Saray'da güvenlik ve göçmenlik uygulamalarını denetleyecek bir “sınır çarı” olarak görev yapacağını duyurdu.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance pazartesi günü, Trump'ın ilk dönemdeki kısıtlayıcı göç gündeminin mimarı Stephen Miller'ın politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak geri döneceğini teyit ederek konunun merkezde kalacağını garanti etti.

Trump'ın agresif gündemi muhtemelen Demokratlar tarafından yönetilen eyaletler, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve göçmenlik yanlısı savunucuların yasal itirazlarıyla karşılaşacak.

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 5

Kaynaklara göre, Trump'ın ilk gün icraatlarından birinin, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin tutuklanması ve gözaltına alınmasını öngören bir iç yaptırım emri olması bekleniyor.

Kaynaklar, Trump'ın Biden yönetiminin sınır dışı etme konusunda ciddi sabıka kaydı olan kişilere öncelik veren ve suçlu olmayanlara yönelik yaptırımları sınırlandıran rehberliğini çöpe atmayı planladığını söyledi.

Trump'ın emri, sınır dışı etme işlemlerinde ağır suçlarla itham edilenlere ve ülkede kalmak için yasal yollarını tüketmiş olanlara öncelik verilmesini öngörüyor, ancak memurların sınır dışı edilebilecek diğer göçmenleri almasını kısıtlamıyor.

Göçmenlik yanlısı Amerikan Göçmenlik Konseyi'ne göre, ABD'de 1 milyondan fazla göçmen yasal seçeneklerini tüketti ve sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Homan pazartesi günü Fox News'e verdiği demeçte bu kişilerin öncelikli olacağını söyledi. Homan, “Federal bir yargıç ‘Evinize dönmelisiniz’ dedi ve onlar dönmedi” dedi.

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 6

Kaynaklardan ikisi, Hamas'ı destekleyen ve öğrenci vizelerinin şartlarını ihlal eden uluslararası öğrenciler gibi belirli grupların da öncelikli olarak listelenebileceğini söyledi.

Bir kaynak, ICE'nin sınır dışı işlemlerinde askeri uçakları kullanabileceğini ve sınır dışı edilenleri taşımak için diğer devlet kurumlarından yardım isteyebileceğini söyledi. Kaynak “tüm seçenekler masada” dedi.

İki kaynağa göre bir başka emir de sınır güvenliğiyle ilgili olacak. Kaynaklar, Trump'ın sınıra Ulusal Muhafız birlikleri göndermeyi ve yasadışı göçü ulusal acil durum ilan ederek sınır duvarı inşası için fon sağlamayı planladığını söyledi.

İki kaynak, Demokrat Vali Katie Hobbs'un Cumhuriyetçilerin yaptırım çabalarına karşı çıktığı Arizona'da duvar inşasının bir öncelik olabileceğini ifade etti.

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 7

Kaynaklar, Trump'ın Biden'ın yüz binlerce göçmenin yasal olarak giriş yapmasına ve çalışma iznine erişmesine izin veren geçici insani “şartlı tahliye” programlarını sona erdirmeyi planladığını söyledi.

Bu programlar arasında ABD'li sponsorları olan bazı göçmenler için bir girişim ve Meksika'daki göçmenlerin sınır randevularını planlamak için bir uygulama kullanmalarına olanak tanıyan başka bir program yer alıyor.

Kaynaklara göre, ABD'de bulunan ve şartlı tahliye süresi dolmuş olan kişilerden gönüllü olarak ayrılanların, herhangi bir ceza olmaksızın yasal kabul için başvurmalarına izin verilebilir.

Trump'ın ayrıca, Meksikalı olmayan sığınmacıların ABD'deki davaları karara bağlanırken Meksika'da kalmalarını gerektiren “Meksika'da Kalma” programını yeniden yürürlüğe koyma konusunda Meksika ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel - 8
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