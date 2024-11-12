Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel

Trump'ın ilk döneminde göçmenlik yetkilisi olan ve Trump'ın geçiş ekibi adına konuşmadığını söyleyen Mark Morgan, “Bunların hepsi masada olmalı” dedi.

Trump'ın ilk icraatları, ABD'de yasadışı olarak bulunan rekor sayıdaki göçmeni sınır dışı etme vaadini de içeren göçmenlik gündemini başlatacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2022 yılında yasal statüsü olmayan 11 milyon göçmen olduğunu tahmin ediyor ki bu rakam artmış olabilir.

New York, Chicago ve Denver gibi göçmen kabul eden bazı şehirler göçmenleri barındırmakta ve onlara yardım etmekte zorlandı.