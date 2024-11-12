Trump'ın ilk günü: Göçmenlere sınır dışı, Meksika'ya duvar, Biden'ın insani yardım programlarına engel
ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın görev süresi boyunca bir dizi idari eylemde bulunması bekleniyor. Konuya aşina üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde göçmenlik uygulamalarını artıracak ve mevcut başkan Joe Biden'ın öncü yasal giriş programlarını geri alacak. Kaynaklar, Hamas'ı destekleyen uluslararası öğrencilerin öncelikli olarak listelenebileceğini belirtiyor. (Editör: Derya Doğan)
Donald Trump, ABD başkanı olarak ikinci dönemine giriyor.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Trump'ın olası ilk faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Buna göre Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde göçmenlik uygulamalarını artıracak ve Başkan Joe Biden'ın öncü yasal giriş programlarını geri alacak.
Kaynaklar, yürütme eylemlerinin federal göçmenlik memurlarına sabıka kaydı olmayan kişileri tutuklamak için daha fazla serbestlik vereceğini, ABD-Meksika sınırına asker takviyesi yapacağını ve sınır duvarının inşasını yeniden başlatacağını söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Trump'ın ayrıca Biden'ın son yıllarda yüz binlerce göçmenin yasal yollardan giriş yapmasını sağlayan insani yardım programlarını sona erdirmesi ve statüleri sona erenleri gönüllü olarak ayrılmaya teşvik etmesi bekleniyor.