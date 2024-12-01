Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası!

ABD’de yeni başkan Donald Trump'ın oluşturduğu kabine listesindeki isimler, cinsel taciz suçlamaları ile sarsılmaya devam ediyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekilen Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz’in ardından Trump'ın A Takımı'ndan bir isim daha istismar ile suçlandı. Hem de bu sefer annesi tarafından. Savunma Bakanı adayı eski sunucu ve asker Pete Hegseth'in annesinin yazdığı bir e-posta ülkenin gündemine oturdu. Anne, e-postasında oğlunun bir istismarcı olduğunu ve ondan utandığını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 1

ANNESİNİN E-POSTASI ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci döneminde ülkeyi yönetmek için oluşturduğu ekiple ilgili ağır suçlamalar devam ediyor.

Trump'ın Savunma Bakanı adayı eski asker ve Fox News sunucusu Pete Hegseth'in annesinin oğluna yazdığı e-posta ortaya çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 2

"YARDIM ALMAN GEREKİYOR"

Amerikan gazetesi New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Penelope Hegseth, 2018 yılında yazdığı e-postada, "İstismar ettiğin tüm kadınlar adına (ve bu kişilerin çok sayıda olduğunu biliyorum) şunu söylemeliyim: yardım alman ve kendinle yüzleşmen gerekiyor." dedi.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 3

"ANNEN OLARAK UTANIYORUM"

Oğluna saygı duymadığını belirten anne, "Kadınları aşağılayan, yalan söyleyen, aldatan ve onları kendi gücü ve egosu için kullanan hiçbir erkeğe saygı duymuyorum. Sen o adamsın (ve yıllardır öylesin) ve annen olarak bunu söylemek bana acı veriyor ve beni utandırıyor. Maalesef üzücü ama gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 4

OĞLUNDAN ÖZÜR DİLEMİŞ

Daha sonra gazeteye açıklama yapan Penelope Hegseth, suçlayıcı mesajının ardından başka bir e-posta daha göndererek oğlundan özür dilediğini öne sürdü.

Yaptığı açıklamada oğlunu savunan anne, ilk e-postada karakteri ve kadınlara karşı muamelesi hakkında dile getirdiği duyguları reddetti.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 5

"İYİ BİR BABA VE EŞ"

İlk e-postada yazdıklarının Pete'in karakteri ve kadınlara davranışları hakkında gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Onu tanıyorum, iyi bir baba ve eş." dedi.

Penelope'nin oğluna yazdığı mektupta, oğlunun ikinci eşi Samantha'nın iyi bir anne ve eş olmasına rağmen Pete'in eşine sürekli kötü davrandığı ve onu aşağıladığı iddia ediliyor.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 6

ART ARDA GELEN AĞIR SUÇLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanlığı’na aday gösterdiği Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti.

Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası! - 7

Trump'ın Adalet Bakanlığı için ilk adayı olan Matt Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Suçlamaların ardından Gaetz, adaylıktan çekilmişti. Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurmuştu.

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