Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası!
ABD’de yeni başkan Donald Trump'ın oluşturduğu kabine listesindeki isimler, cinsel taciz suçlamaları ile sarsılmaya devam ediyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekilen Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz’in ardından Trump'ın A Takımı'ndan bir isim daha istismar ile suçlandı. Hem de bu sefer annesi tarafından. Savunma Bakanı adayı eski sunucu ve asker Pete Hegseth'in annesinin yazdığı bir e-posta ülkenin gündemine oturdu. Anne, e-postasında oğlunun bir istismarcı olduğunu ve ondan utandığını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon'un da çocukların cinsel istismarına "bilerek izin verdiği" iddia edilmişti.
ANNESİNİN E-POSTASI ORTAYA ÇIKTI
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci döneminde ülkeyi yönetmek için oluşturduğu ekiple ilgili ağır suçlamalar devam ediyor.
Trump'ın Savunma Bakanı adayı eski asker ve Fox News sunucusu Pete Hegseth'in annesinin oğluna yazdığı e-posta ortaya çıktı.