Trump'ın kabinesinde yeni skandal: Ünlü ismin annesinden istismar iddiası!

"ANNEN OLARAK UTANIYORUM"

Oğluna saygı duymadığını belirten anne, "Kadınları aşağılayan, yalan söyleyen, aldatan ve onları kendi gücü ve egosu için kullanan hiçbir erkeğe saygı duymuyorum. Sen o adamsın (ve yıllardır öylesin) ve annen olarak bunu söylemek bana acı veriyor ve beni utandırıyor. Maalesef üzücü ama gerçek bu." ifadelerini kullandı.