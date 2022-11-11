 Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis'e sert çıkıştı. İki üst düzey Cumhuriyetçi arasındaki rekabet, ara seçimlerle birlikte kızıştı. Trump, DeSantis'i "sadakatten yoksun ortalama bir vali” olarak küçümsedi. Trump ise onu buna karşı uyardı. Peki Florida Valisi Ron DeSantis kimdir?

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 1

Donald Trump ve Ron DeSantis arasındaki rekabet, eski ABD Başkanı'ın Florida Valisi'nin başarısını farketmesiyle kızıştı. Trump, DeSantis'i başarısını, kendi himayesine borçlu olan "ortalama" bir politikacı olarak küçümsedi. 

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 2

DeSantis, geçen Salı günü yapılan ara seçimlerde ezici bir üstünlükle yeniden seçildi ve Cumhuriyetçi partinin en hızlı yükselen yıldızı halinde geldi.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 3

BAŞKAN ADAYI OLMASI BEKLENİYOR

44 yaşındaki siyasetçinin 2024 yılında aynı zamanda Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması bekleniyor.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 4

CUMHURİYETÇİ GAZETEDEN "DESANTIS" İÇİN GELECEK YORUMU

Aynı zamanda ABD'de Cumhuriyetçi New York Post gazetesi geçen Çarşamba günü "DeFuture" (Gelecek) olarak niteleyerek DeSantis'i manşetine taşıdı. Donald Trump ise aynı gazete tarafından "Trumpty Dumpty" (İşe Yaramaz Trump) olarak manşette kendine yer buldu.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 5

Ancak 76 yaşındaki Trump'ın DeSantis’in yoluna çıkma olasılığı giderek artıyor.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 6

TRUMP KOLAY VAZGEÇMEYECEK

Cumhuriyetçi Parti tabanında oldukça popüler olan ABD’nin eski başkanı, DeSantis veya ona meydan okumaya cesaret eden herhangi bir Cumhuriyetçi için zorlu bir rakip olacağının siyalini verdi.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 7

Trump perşembe gecesi yaptığı konuşmada Florida Valisi’ni, 2017'de kampanya yürütürken dönemi için koşarken kendisine "umutsuz bir şekilde" gelen siyasi bir başarısızlık olarak niteledi. 

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 8

"KENDİSİ DOĞRU BİR CEVAP DEĞİL"

Trump, "Ron'un halkta düşük onayı, kötü anket sonuçları vardı ve parası yoktu. Bana geldi ve  ancak onu onaylarsam kazanabileceğini söyledi. Ayrıca oldukça kötü halde giden kampanyasını da ben düzelttim. Eh, sadakat ve sınıf açısından, kendisi gerçekten doğru cevap değil" diye konuştu. 

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 9

Trump’ın Beyaz Saray'a geri dönüş için kendi planını önümüzdeki hafta en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 10

Öte yandan, DeSantis Florida’daki ikinci zaferini kutlarken Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki,  özellikle de Temsilciler Meclisi'ndeki performansından dolayı kendi partisinin takdirini topladı.  

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 11

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolü için yarış sona ermesine rağmen oy sayımı hala devam ediyor. Amerikalılar sandık başına gittikten iki gün sonra, Kongre'nin ikiz odalarını hangi partinin kontrol edeceği belirsizliğini koruyor.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 12

RON DESANTİS KİMDİR?

DeSantis ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0 - Yeni Model Trump" olarak adlandırılıyor.

44 yaşındaki Ron DeSantis  Yale Üniversitesi'nde tarih, Harvard'da Hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine Federal Savcı olarak başladı.

Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 13

2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2018'de ise Florida Valisi.

Katı Cumhuriyetçi söylemlerini popülist vaadlerle birleştiren DeSantis, Florida'nın yerel siyasetinde hızla zemin kazandı.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 14

Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.

Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.

Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir? - 15

Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adaylığını açıklarsa, parti içerisinden büyük destek alması bekleniyor.

Ancak yeniden başkanlık hayalleri olduğu bilinen Donald Trump, başkanlık yolundaki olası rakibi De Santis'in adaylığına çok da hoş yaklaşmıyor, Cumhuriyetçi partiye zarar vereceğini iddia ediyor.

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