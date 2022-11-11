Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir?

"KENDİSİ DOĞRU BİR CEVAP DEĞİL"

Trump, "Ron'un halkta düşük onayı, kötü anket sonuçları vardı ve parası yoktu. Bana geldi ve ancak onu onaylarsam kazanabileceğini söyledi. Ayrıca oldukça kötü halde giden kampanyasını da ben düzelttim. Eh, sadakat ve sınıf açısından, kendisi gerçekten doğru cevap değil" diye konuştu.