Trump’ın kabusu oldu: Cumhuriyetçi Parti’nin altın çocuğu Ron DeSantis kimdir?

Donald Trump ve Ron DeSantis arasındaki rekabet, eski ABD Başkanı'ın Florida Valisi'nin başarısını farketmesiyle kızıştı. Trump, DeSantis'i başarısını, kendi himayesine borçlu olan "ortalama" bir politikacı olarak küçümsedi.
DeSantis, geçen Salı günü yapılan ara seçimlerde ezici bir üstünlükle yeniden seçildi ve Cumhuriyetçi partinin en hızlı yükselen yıldızı halinde geldi.
44 yaşındaki siyasetçinin 2024 yılında aynı zamanda Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması bekleniyor.
Aynı zamanda ABD'de Cumhuriyetçi New York Post gazetesi geçen Çarşamba günü "DeFuture" (Gelecek) olarak niteleyerek DeSantis'i manşetine taşıdı. Donald Trump ise aynı gazete tarafından "Trumpty Dumpty" (İşe Yaramaz Trump) olarak manşette kendine yer buldu.
Ancak 76 yaşındaki Trump'ın DeSantis’in yoluna çıkma olasılığı giderek artıyor.
Cumhuriyetçi Parti tabanında oldukça popüler olan ABD’nin eski başkanı, DeSantis veya ona meydan okumaya cesaret eden herhangi bir Cumhuriyetçi için zorlu bir rakip olacağının siyalini verdi.
Trump perşembe gecesi yaptığı konuşmada Florida Valisi’ni, 2017'de kampanya yürütürken dönemi için koşarken kendisine "umutsuz bir şekilde" gelen siyasi bir başarısızlık olarak niteledi.
Trump, "Ron'un halkta düşük onayı, kötü anket sonuçları vardı ve parası yoktu. Bana geldi ve ancak onu onaylarsam kazanabileceğini söyledi. Ayrıca oldukça kötü halde giden kampanyasını da ben düzelttim. Eh, sadakat ve sınıf açısından, kendisi gerçekten doğru cevap değil" diye konuştu.
Trump’ın Beyaz Saray'a geri dönüş için kendi planını önümüzdeki hafta en kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Öte yandan, DeSantis Florida’daki ikinci zaferini kutlarken Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki, özellikle de Temsilciler Meclisi'ndeki performansından dolayı kendi partisinin takdirini topladı.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolü için yarış sona ermesine rağmen oy sayımı hala devam ediyor. Amerikalılar sandık başına gittikten iki gün sonra, Kongre'nin ikiz odalarını hangi partinin kontrol edeceği belirsizliğini koruyor.
DeSantis ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından "Trump 2.0 - Yeni Model Trump" olarak adlandırılıyor.
44 yaşındaki Ron DeSantis Yale Üniversitesi'nde tarih, Harvard'da Hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine Federal Savcı olarak başladı.
Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.
2012'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2018'de ise Florida Valisi.
Katı Cumhuriyetçi söylemlerini popülist vaadlerle birleştiren DeSantis, Florida'nın yerel siyasetinde hızla zemin kazandı.
Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.
Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.
Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adaylığını açıklarsa, parti içerisinden büyük destek alması bekleniyor.
Ancak yeniden başkanlık hayalleri olduğu bilinen Donald Trump, başkanlık yolundaki olası rakibi De Santis'in adaylığına çok da hoş yaklaşmıyor, Cumhuriyetçi partiye zarar vereceğini iddia ediyor.