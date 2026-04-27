Trump'ın katıldığı olaylı yemeğe üst düzey güvenlik statüsü verilmemiş

Olayın hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini belirtmek istemeyen bir hükümet yetkilisi ise "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsünün genellikle başkan ve üst düzey kabine yetkililerinin "düzenli" olarak katıldığı etkinlikler için olduğunu vurguladı.

Yemeğe neden en yüksek güvenlik seviyesinin verilmediği sorusunu yanıtlayan bir yetkili, söz konusu yemeğin başkan olmadan da birçok kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu, Başkanın son anda katılmayabileceği ve her yıl katılmadığı bir akşam yemeği." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, olayı bir güvenlik başarısızlığı olarak görmediğini dile getirdi. Silahlı saldırganın balo salonuna ulaşmadan önce gözaltına alındığını belirten Blanche, "Aksine, bu büyük bir güvenlik başarı öyküsüydü. Şu an bildiklerimiz doğrultusunda olanları düşünürsek, bu şüpheli neredeyse güvenlik çemberini bile aşamadı." ifadelerini kullandı.