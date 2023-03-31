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Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Büyük Jürisi, eski Başkan Donald Trump'a yöneltilen suçlamaları kabul etti. Trump'ın önünde iki seçenek var: Ya teslim olacak ya da direnecek...

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 1

Suçlama, Beyaz Saray tarafından atanan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in soruşturma sonucu geldi. Buna göre, Donald Trump daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde sus payı verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 2

New York Büyük Jürisi, Trump hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti. Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski Amerikan Başkanı oldu.

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 3

Trump, karardan sonra hakkındaki suçlamaları, "Politik zulüm ve Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı" olarak niteledi.

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 4

TRUMP NE YAPACAK?

Trump'ın önünde iki seçenek var: Ya teslim olacak ya da direnecek.

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 5

Trump'ın teslim olması durumunda önce parmak izi alınacak sonra gözaltı fotoğrafı çekilecek. Suçları yüzüne söylenecek olan Trump için tutuksuz yargılama başlayacak.

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 6

Önümüzdeki seçimlerde aday olacağını açıklayan Trump'ın direnmesi durumunda, ortaya çıkan görüntüleri seçim kampanyasında kullanabileceği düşünülüyor.

Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak - 7

Trump ile ilgili karar açıklanmadan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayınlanmıştı.

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