Trump'ın önünde iki seçenek var: Direnmek veya teslim olmak

Suçlama, Beyaz Saray tarafından atanan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in soruşturma sonucu geldi. Buna göre, Donald Trump daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde sus payı verdi.
New York Büyük Jürisi, Trump hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti. Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski Amerikan Başkanı oldu.
Trump, karardan sonra hakkındaki suçlamaları, "Politik zulüm ve Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı" olarak niteledi.
Trump'ın önünde iki seçenek var: Ya teslim olacak ya da direnecek.
Trump'ın teslim olması durumunda önce parmak izi alınacak sonra gözaltı fotoğrafı çekilecek. Suçları yüzüne söylenecek olan Trump için tutuksuz yargılama başlayacak.
Önümüzdeki seçimlerde aday olacağını açıklayan Trump'ın direnmesi durumunda, ortaya çıkan görüntüleri seçim kampanyasında kullanabileceği düşünülüyor.
Trump ile ilgili karar açıklanmadan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayınlanmıştı.