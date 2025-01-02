Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası
ABD'nin Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bu olaydan saatler önce de New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüne neden oldu, araçta DAEŞ bayrağı bulunduğu belirtildi. Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.
Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.
Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.
Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.