Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası

ABD'nin Las Vegas kentindeki Trump otelin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bu olaydan saatler önce de New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüne neden oldu, araçta DAEŞ bayrağı bulunduğu belirtildi. Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

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DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 2

NEW ORLEANS SALDIRISINDAN SAATLER SONRA GERÇEKLEŞTİ

New Orleans kentinde ise bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı, en az 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Bu saldırıdan saatler sonra da Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patladı.

NEW ORLEANS SALDIRISI

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 3

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Trump'ın önde gelen destekçilerinden Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 4

ELON MUSK'TAN "SALDIRILAR BAĞLANTILI" İDDİASI

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 5

BİDEN: OLAYLARIN BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYORUZ

 ABD Başkanı Joe Biden Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok." dedi.

Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 6
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 7
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 8
Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası - 9
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