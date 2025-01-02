Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan "Saldırılar bağlantılı" iddiası

BİDEN: OLAYLARIN BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok." dedi.