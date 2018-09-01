Trump'ın Oval Ofis pozu sosyal medyanın diline düştü
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, bu kez açıklamalarıyla değil, Oval Ofis'te verdiği bir pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Reddit kullanıcıları Reuters'ın geçtiği Trump fotoğrafını photoshop ile eğlenceye çevirdi.
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1Söylemleri ve hareketleriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan ABD Başkanı Trump, bu kez Oval Ofis'te verdiği ilginç pozla gündeme oturdu.
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2Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın elden geçirilmesiyle ilgili Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına geçen Trump'ın bu pozu kısa sürede Reddit kullanıcılarının dikkatini çekti ve "PhotoshopSavaşları" isimli bir çevrimiçi etkinliğe dönüştü.
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3Trump'ın surat ifadesini farklı görsellerle bir araya getiren kullanıcılar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
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4İşte Reddit kullanıcılarının gözünden Trump...
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