Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi?

"SAVAŞI 24 SAATTE BİTİRECEĞİM"

Trump, seçim kampanyası sırasında, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde, hatta daha önce sona erdireceği taahhüdünde bulunmuş fakat bunu nasıl yapacağını açıklamamıştı.

Analistler ve eski ulusal güvenlik yetkilileri, savaşın karmaşıklığı nedeniyle Trump'ın böyle bir vaadi yerine getirebileceğinden şüphe duyuyorlar.

Fakat danışmanlarının açıklamaları bir araya geldiğinde, Trump'ın barış planının olası hatları şekilleniyor.