Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi?
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni planlar ortaya atıyor. Bu planlar, Ukrayna topraklarının büyük bir kısmının Rusya'ya bırakılmasını öneriyor. Öneriler arasında, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor. Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor. Ukrayna lideri Zelenski müzakerele açık olduğunu defalarca belirtirken, siyasi uzmanlar Rus lider Putin'in daha fazla toprak kazanmak istediğini ve acelesi olmadığını öne sürüyor. Trump, seçim kampanyası sırasında, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde sonlandıracağını iddia etmişti.
KAPALI KAPILARIN ARDINDAKİ PLAN
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için ülkenin büyük bir kısmının yakın bir gelecekte Rusya'ya bırakılmasını öneriyor.
Reuters'ın Trump'a yakın isimlerle yaptığı söyleşiler doğrultusunda yapılan analize göre bu öneriler hem açıkça hem de kapalı kapılar ardında dile getiriliyor.