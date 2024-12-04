Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi?

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni planlar ortaya atıyor. Bu planlar, Ukrayna topraklarının büyük bir kısmının Rusya'ya bırakılmasını öneriyor. Öneriler arasında, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor. Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor. Ukrayna lideri Zelenski müzakerele açık olduğunu defalarca belirtirken, siyasi uzmanlar Rus lider Putin'in daha fazla toprak kazanmak istediğini ve acelesi olmadığını öne sürüyor. Trump, seçim kampanyası sırasında, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde sonlandıracağını iddia etmişti.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 1

KAPALI KAPILARIN ARDINDAKİ PLAN

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için ülkenin büyük bir kısmının yakın bir gelecekte Rusya'ya bırakılmasını öneriyor.

Reuters'ın Trump'a yakın isimlerle yaptığı söyleşiler doğrultusunda yapılan analize göre bu öneriler hem açıkça hem de kapalı kapılar ardında dile getiriliyor.

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Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 2

ÖDÜL VE CEZA YÖNTEMİ

ABD Başkanı seçilen Trump'ın yeni Rusya-Ukrayna temsilcisi emekli Korgeneral Keith Kellogg da dahil olmak üzere üç danışmanın önerilerinde, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor.

Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.

Ukrayna görüşmeyi kabul etmediği sürece askerİ yardımların kesilmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeyi reddetmesi durumunda ise yardımların arttırılması bu stratejinin bir parçası.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 3

"SAVAŞI 24 SAATTE BİTİRECEĞİM"

Trump, seçim kampanyası sırasında, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde, hatta daha önce sona erdireceği taahhüdünde bulunmuş fakat bunu nasıl yapacağını açıklamamıştı.

Analistler ve eski ulusal güvenlik yetkilileri, savaşın karmaşıklığı nedeniyle Trump'ın böyle bir vaadi yerine getirebileceğinden şüphe duyuyorlar.

Fakat danışmanlarının açıklamaları bir araya geldiğinde, Trump'ın barış planının olası hatları şekilleniyor.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 4

ZELENSKİ MÜZAKEREYE AÇIK

İnsan gücü sıkıntısı ve artan toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelere açık olabileceğini belirtti.

NATO üyeliği konusunda hala kararlı olan Zelenski, bu hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgal altındaki bazı topraklarını geri alabilmek için diplomatik çözümler aramasının gerektiğini vurguladı.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 5

"PUTİN'İN ACELESİ YOK"

Fakat analistler ve ABD'li eski yetkililer, Putin'in daha fazla toprak kazanmayı tercih edebileceği için barış görüşmelerine katılma konusunda isteksiz olabileceğini belirttiler.

Eski bir ABD istihbarat analisti olan Eugene Rumer, "Putin'in acelesi yok" dedi.

Rumer, Putin'in ateşkes ve görüşmeler için öne sürdüğü, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve dört bölgeyi Rusya'ya teslim etmesi gibi şartlardan vazgeçmeye hazır olmadığını ifade etti. Ukrayna bu şartları reddediyor.

Rumer'e göre Putin muhtemelen zaman kazanmaya çalışacak ve Trump'ın kendisini müzakere masasına çekmek için ne tür tavizler verebileceğini görmek için bekleyecek.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 6

Mayıs ayında çıkan haberlere göre Putin, mevcut cephe hatlarını kabul eden müzakere edilmiş bir ateşkesle savaşı durdurmaya hazır olduğunu fakat Ukrayna ve Batı'nın buna karşılık vermemesi durumunda savaşa devam etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Trump'ın planı netleşiyor: Ukrayna, topraklarına veda edebilir mi? - 7

RUSYA'NIN EGEMENLİK İDDİALARI

Rusya, 2014'te Ukrayna'dan tek taraflı olarak ele geçirdiği Kırım'ın tamamını kontrol ediyor.

O zamandan beri Donetsk ile Luhansk'tan oluşan Donbas'n yaklaşık yüzde 80'ini, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 70'inden fazlasını, ayrıca Mykolaiv ve Harkov bölgelerinin küçük bir kısmını ele geçirmiş durumda.

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