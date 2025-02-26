Trump'ın skandal paylaşımı büyük tepki çekti: "Soykırımı yücelten bir işkence filmi"
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım büyük tepki çekti. Trump'ın videosuna özellikle Ortadoğu'dan tepkiler hızlı ve sert oldu. Sosyal medya kullanıcıları videonun altında 25 bini aşkın yorum yaparak öfke ve utançlarını dile getirdi. Skandal videoda, çocukların moloz yığınları arasında silahlı kişilerden kaçtığı anlar ve Gazze'nin bir tatil beldesine dönüştürülmüş görüntüleri yer alıyor.
"TRUMP'IN GAZZE'Sİ SONUNDA BURADA"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı skandal yapay zeka videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Trump, videoda kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi.
Videonun arkasında, "Donald Trump sizi özgürleştirecek, hayatı herkesin görebileceği hale getirecek. Tünel yok, korku yok, Trump'ın Gazze'si sonunda burada" sözlerinin yer aldığı bir şarkı yer aldı.