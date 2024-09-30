Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi!
ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın suça karşı önerdiği çözüm, korku filmi serisi Arınma Gecesi'ne (The Purge) benzetildi. Seçim mitinginde konuşan eski başkan, suç oranlarını düşürmek için polise daha az kısıtlama içeren "sert bir saat" tanınması gerektiğini öne sürdü. Bir X kullanıcısı "Trump kelimenin tam anlamıyla Arınma Gecesi'ni öneriyor." diye yazarken, bir diğeri eski başkanın filmleri yeni izlediğini ileri sürdü.
ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, korku filmi serisi Arınma Gecesi'ne benzeyen bir suç çözümü önerdiği için internette alay konusu oldu.