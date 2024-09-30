Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi!

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın suça karşı önerdiği çözüm, korku filmi serisi Arınma Gecesi'ne (The Purge) benzetildi. Seçim mitinginde konuşan eski başkan, suç oranlarını düşürmek için polise daha az kısıtlama içeren "sert bir saat" tanınması gerektiğini öne sürdü. Bir X kullanıcısı "Trump kelimenin tam anlamıyla Arınma Gecesi'ni öneriyor." diye yazarken, bir diğeri eski başkanın filmleri yeni izlediğini ileri sürdü.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 1

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, korku filmi serisi Arınma Gecesi'ne benzeyen bir suç çözümü önerdiği için internette alay konusu oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 2

"POLİSE BİR SAAT SÜRE TANINSIN"

Eski başkan, pazar günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde, suç oranlarını azaltmanın bir yolunun, polise sorunu ele alması için "bir saat" süre tanımak ve bu süre zarfında daha az kısıtlama uygulamak olduğunu öne sürdü.

Trump, "Zorlu bir saat, gerçekten zor bir saat, haber yayılacak ve suçlar hemen sona erecek." dedi.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 3

"TRUMP, ARINMA GECESİ ÖNERİYOR"

Sosyal medya kullanıcıları, insanların kısa bir süre için cezasız bir şekilde hareket edebildiği bir dünyanın Arınma Gecesi'nin tam konusu olduğunu belirtmekte gecikmedi.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 4

"TÜM SUÇLARIN YASAL OLDUĞU ARINMA GECESİ"

Arınma Gecesi filminde, suçun harap ettiği ve hapishanelerin aşırı kalabalık olduğu bir Amerika'da, hükümet her yıl cinayet de dahil olmak üzere tüm suç faaliyetlerinin yasal olduğu 12 saatlik bir süreyi onaylıyor.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 5

Bir X kullanıcısı "Trump kelimenin tam anlamıyla Arınma Gecesi'ni öneriyor." diye yazarken, bir diğeri eski başkanın filmleri yeni izlediğini öne sürdü.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 6

"BUNU DENEMELİYİZ DEDİ"

Trump'la alay eden sosyal medya kullanıcıları, "Arınma Gecesi'ni izledi ve 'Bak ne diyeceğim... Bunu denemeliyiz' falan dedi." yorumlarında bulundu.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 7

"ARINMA GECESİ: SEÇİM YILI"

Diğerleriyse devam filmlerinden birinin Trump'ın başkan seçildiği yıl olan 2016'da vizyona girdiğine ve adının Arınma Gecesi: Seçim Yılı olduğuna dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arınma Gecesi: Seçim Yılı, 2016'da gösterime girdi. Trump 2020'de sloganını, 2024'te de konusunu çaldı" diye yazdı.

Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi! - 8
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