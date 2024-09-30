Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi!

"POLİSE BİR SAAT SÜRE TANINSIN"

Eski başkan, pazar günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde, suç oranlarını azaltmanın bir yolunun, polise sorunu ele alması için "bir saat" süre tanımak ve bu süre zarfında daha az kısıtlama uygulamak olduğunu öne sürdü.

Trump, "Zorlu bir saat, gerçekten zor bir saat, haber yayılacak ve suçlar hemen sona erecek." dedi.