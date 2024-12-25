Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi?

Amerikan Washington Post gazetesi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD akerlerinin Suriye'deki varlılığının tartışılmaya başlandığını yazdı. Gazete, Trump'ın göreve başlar başlamaz bu konuda bir karar vermesi gerekeceğine dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçen hafta Suriye'deki asker sayısının 900'den 2 bin'e çıkarıldığını duyurmuştu.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 1

"TRUMP İÇİN BİR İKİLEM"

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili haberinde, "ABD'nin Suriye'deki varlığı Trump için bir ikilem olacak" başlığını kullandı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'de asker tutmasının gerekli olup olmadığının sorgulanmaya başlandığı belirtildi.

20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın  önceki döneminde Suriye'den asker çekmeyi istediğine dikkat çekildi.

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Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 2

TRUMP'IN ÖNÜNDEKİ KARAR

Trump'ın ilk döneminde Suriye temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey gazeteye verdiği demeçte Heyet Tahrir eş Şam'ın daha önce DAEŞ ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini hatırlattı.

Dolasıyla Trump'ın ABD askerlerini Suriye'de  tutmanın gerekli olup olmadığını düşüneceğini belirtti.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 3

"SDG HİÇ OLMADIĞI KADAR SAVUNMASIZ"

Washington Post'un makalesinde ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'nin durumuna da dikkat çekildi.

SDG'nin Kürt olmayan savaşçılarının kaçtığı ve ABD'nin desteğinin sürüp sürmeyeceğinin sorgulandığı, bu nedenle SDG'nin hiç olmadığı kadar savunmasız hale geldiği belirtildi.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 4

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÖNCELİĞİ NE?

SDG'nin ABD yönetimini DAEŞ'le mücadelenin sekteye uğrayacağını söyleyerek Suriye'den çıkmamaya ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olması beklenen Michael Waltz, ABD askerlerini Ortadoğu'da yeni savaşlara sürüklememekte kararlı olmalarına rağmen Suriye'de önceliklerinin DAEŞ'in güçlenmesini önlemek olduğunu söyledi. 

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon geçen hafta Suriye'deki asker sayısının 900'den 2 bin'e çıkarıldığını duyurmuştu.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 5

IRAK'TAKİ ASKERLER DE TARTIŞMA KONUSU

Washington Post gazetesi Suriye'deki durum nedeniyle Irak'taki Amerikan askerlerinin varlığının da tartışılmaya başlandığını yazdı.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 6

ABD ASKERLERİ IRAK'TAN ÇEKİLECEK Mİ?

Iraklı yetkililerle varılan anlaşma uyarınca 2025 sonbaharında DAEŞ ile mücadele için kurulan ABD önderliğindeki koalisyonun dağıtılacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede 2026'ya kadar ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi planlanıyor.

Ancak son gelişmeler ışığında ABD askerlerinin Irak'ta kalması için ABD'ye talepte bulunulabileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin özellikle Irak'ın Suriye sınırda keşif ve gözlem gücü tutabileceği belirtiliyor.

Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi? - 7
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