Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi?

"SDG HİÇ OLMADIĞI KADAR SAVUNMASIZ"

Washington Post'un makalesinde ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'nin durumuna da dikkat çekildi.

SDG'nin Kürt olmayan savaşçılarının kaçtığı ve ABD'nin desteğinin sürüp sürmeyeceğinin sorgulandığı, bu nedenle SDG'nin hiç olmadığı kadar savunmasız hale geldiği belirtildi.