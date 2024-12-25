Trump'ın Suriye ikilemi: ABD askerleri çekilecek mi?
Amerikan Washington Post gazetesi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD akerlerinin Suriye'deki varlılığının tartışılmaya başlandığını yazdı. Gazete, Trump'ın göreve başlar başlamaz bu konuda bir karar vermesi gerekeceğine dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçen hafta Suriye'deki asker sayısının 900'den 2 bin'e çıkarıldığını duyurmuştu.
"TRUMP İÇİN BİR İKİLEM"
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili haberinde, "ABD'nin Suriye'deki varlığı Trump için bir ikilem olacak" başlığını kullandı.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'de asker tutmasının gerekli olup olmadığının sorgulanmaya başlandığı belirtildi.
20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın önceki döneminde Suriye'den asker çekmeyi istediğine dikkat çekildi.