Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 1

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

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Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 2

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 3

Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 4

Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 5
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 6
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 7
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 8
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 9
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 10
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye'de kutlandı - 11
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