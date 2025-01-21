Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, akıllardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu. Siyasi liderler, iş insanları ve ünlülerin katıldığı törene, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bakışları damga vurdu. Sosyal medyada ses getiren bir videoda, Zuckerberg'in Jeff Bezos'un nişanlısının göğüs dekoltesine bakması dikkat çekti. Zuckerberg dekolteye bakarken, eşi Priscilla Chan'ın da hemen diğer tarafında oturuyor olması eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede bir şaka malzemesine dönüşen videoya, "Zavallı Zuck. Evde sorun çıkacak." yorumları geldi.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 1

ÜNLÜ İSİMLER TÖRENE AKIN ETTİ

Donald Trump, siyasi liderler, iş insanları ve ünlülerin katılımıyla 47. ABD Başkanı olarak yemin etti.

Trump'ın yemin törenine katılan üst düzey isimler arasında Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos da vardı.

Tören sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk yan yana oturdu.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 2

GÖZLERİ BEZOS'UN NİŞANLISINDAYDI

Sosyal medyada viral olan bir videoda, Mark Zuckerberg'in Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüs dekoltesine bakması dikkat çekti.

Videonun devamında ise Zuckerberg'in interneti çılgına çeviren bir gülümsemeyle bakışlarını kaçırdığı görülüyor.

Zuckerberg göğüs dekoltesine bakarken, eşi Priscilla Chan da hemen diğer tarafında oturuyor.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 3

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NE DEDİ?

Bu kısa bakış, çevrimiçi bir tartışmayı ateşledi ve birçok kişi Zuckerberg'i davranışından dolayı eleştirdi.

Ancak bazı sesler onu savundu ve Sanchez'in kıyafet seçiminin resmi bir etkinlik için uygun olmadığını öne sürdü.

Kısa sürede yayılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 4

"EVDE DE SORUN ÇIKACAK"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tüyler ürpertici" ifadelerini kullanırken bir diğeri, "Zavallı Zuck. Artık ölümsüz sosyal medya şakası. Ve evde de sorun çıkmasını bekliyorum." yazdı.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 5

KAFES DÖVÜŞÜ ŞAKASI

Bir başka kullanıcı ise, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos arasında bir kafes dövüşünün hazırlanıyor olabileceği konusunda şaka yaptı.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 6

"SON DERECE UYGUNSUZ"

Sanchez'in kombinini eleştiren kullanıcılardan biri ise, "Jeff Bezos'un gelecekteki eşi Lauren Sanchez, bir devlet etkinliği için inanılmaz derecede uygunsuz giyinmiş. Birisi ona kombininin kabul edilemez olduğunu söylemeliydi." yorumunda bulundu.

Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı! - 7
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