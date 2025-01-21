Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı!
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin töreni, akıllardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu. Siyasi liderler, iş insanları ve ünlülerin katıldığı törene, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bakışları damga vurdu. Sosyal medyada ses getiren bir videoda, Zuckerberg'in Jeff Bezos'un nişanlısının göğüs dekoltesine bakması dikkat çekti. Zuckerberg dekolteye bakarken, eşi Priscilla Chan'ın da hemen diğer tarafında oturuyor olması eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede bir şaka malzemesine dönüşen videoya, "Zavallı Zuck. Evde sorun çıkacak." yorumları geldi.
ÜNLÜ İSİMLER TÖRENE AKIN ETTİ
Donald Trump, siyasi liderler, iş insanları ve ünlülerin katılımıyla 47. ABD Başkanı olarak yemin etti.
Trump'ın yemin törenine katılan üst düzey isimler arasında Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos da vardı.
Tören sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk yan yana oturdu.