Trump'ın yemin törenine Zuckerberg damgası: Bezos'un nişanlısından gözlerini alamadı!

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NE DEDİ?

Bu kısa bakış, çevrimiçi bir tartışmayı ateşledi ve birçok kişi Zuckerberg'i davranışından dolayı eleştirdi.

Ancak bazı sesler onu savundu ve Sanchez'in kıyafet seçiminin resmi bir etkinlik için uygun olmadığını öne sürdü.

Kısa sürede yayılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı.