Trump'ın yılbaşı partisi. 10 dakikada yapılan tablo 3 milyon dolara satıldı

Trump’ın Mar-a-Lago’da yeni yılı karşılaması yaklaşık 20 yılı aşkın bir geleneğe dayanıyor. Bilet fiyatları ilk başkanlık döneminde yükselmiş, birkaç yıl önce bin dolara ulaşmış, bu yıl ise kişi başı bin 450 dolara çıkmıştı. Bu ücret, sabit menü yemeğin yanı sıra Trump’ı kadife bir şeridin arkasından izleme imkanı sunuyor.

Bu yılki davete Birleşik Arap Emirlikleri’nden milyarder iş insanı Hussain Sajwani, film yapımcısı Brett Ratner, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Grup Başkanvekili Tom Emmer ve eski televizyon sunucusu, şu anda Washington DC Başsavcısı olan Jeanine Pirro da katıldı.