Trump'ın yılbaşı partisi. 10 dakikada yapılan tablo 3 milyon dolara satıldı
01.01.2026 08:47
Son Güncelleme: 01.01.2026 09:08
Ceren Ekşi
ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği geleneksel yılbaşı balosu, yılın son gecesine damga vurdu. Sahnede dakikalar içinde yapılan İsa portresi, 2 milyon 750 bin dolara alıcı buldu.
SAHNEDE İSA PORTRESİ YAPILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen yeni yıl balosunda sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Trump’ın gözleri önünde sahnede dakikalar içinde yapılan büyük bir İsa portresi, açık artırmada 2 milyon 750 bin dolara alıcı buldu.
Yeni yıl gecesi Trump’ın Palm Beach’teki kulübü Mar-a-Lago’da düzenlenen davet, ilk bakışta klasik bir yılbaşı balosunu andırıyordu. Beyaz mumlarla süslenen masalar, kürk mantolar içinde konuklar ve havuz kenarındaki sohbetler gecenin rutin görüntüleriydi.
Davetliler daha sonra Trump’ın Beyaz Saray’da da kopyalamayı planladığı Donald J. Trump Grand Ballroom’a geçti.
Soğuk hava kürk mantoların geceye damga vurmasına neden olurken, müzisyenler “Star-Spangled Banner” ve “God Bless America” parçalarını tekrar tekrar seslendirdi.
NETANYAHU DA PARTİYE KATILDI
Trump, salona girmeden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu ile bir araya geldi.
Pazartesi günü Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere ABD başkanının Palm Beach'teki konutuna gelen Netanyahu, sosyal medya paylaşımlarına göre yılbaşı partisine de katıldı.
BİN 450 DOLARA BİLET SATTI
Trump’ın Mar-a-Lago’da yeni yılı karşılaması yaklaşık 20 yılı aşkın bir geleneğe dayanıyor. Bilet fiyatları ilk başkanlık döneminde yükselmiş, birkaç yıl önce bin dolara ulaşmış, bu yıl ise kişi başı bin 450 dolara çıkmıştı. Bu ücret, sabit menü yemeğin yanı sıra Trump’ı kadife bir şeridin arkasından izleme imkanı sunuyor.
Bu yılki davete Birleşik Arap Emirlikleri’nden milyarder iş insanı Hussain Sajwani, film yapımcısı Brett Ratner, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Grup Başkanvekili Tom Emmer ve eski televizyon sunucusu, şu anda Washington DC Başsavcısı olan Jeanine Pirro da katıldı.
YENİ YIL DİLEĞİ "DÜNYA BARIŞI" OLDU
Trump, eşi Melania Trump ile birlikte salona girerken alışılmışın aksine kısa ve sakin konuştu. Yeni yıl dileği sorulduğunda, “Dünyada barış.” yanıtını verdi.
10 DAKİKADA ÇİZİLDİ, 3 MİLYON DOLARA SATILDI
Gecenin en dikkat çekici anı ise Trump’ın “dünyanın en iyi yaşayan sanatçılarından biri” olarak tanıttığı Vanessa Horabuena’nın sahneye çıkmasıyla yaşandı.
Hızlı resim yapma tekniğiyle tanınan Vanessa Horabuena, canlı müzik eşliğinde büyük siyah bir tuval üzerinde çalışmaya başladı. Sanatçı, on dakika içinde büyük bir İsa portresi ortaya çıkardı.
Trump, eseri izlerken “Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum” dedi ve açık artırmayı 100 bin dolardan başlattı. Açık artırmada teklifler hızla yükseldi. 200 bin ve 500 bin dolarlık tekliflerin ardından, milyarder Hussain Sajwani’nin 550 bin dolarlık teklifi geldi. Açık artırma sonunda tablo, 3 milyon dolara yaklaşan bir bedelle satıldı.