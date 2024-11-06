Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor"
ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'un kazanması Avrupa basında geniş yer buldu. Beyaz Saray'daki görev değişiminin, ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönem başlattığı vurgusu öne çıkarıldı. Trump'ın zaferi aynı zamanda "muazzam bir geri dönüş" olarak tanımlandı.
ABD'de 60. başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.
Gözler Beyaz Saray'ın yeni sahibine çevrilmişken Trump'ın dış politikada izleyeceği yol ve ikinci başkanlık dönemi merak konusu haline geldi.
Avrupa basını, Trump'ın anketlerle öngörülemeyen zaferini, "Dünya için yeni bir dönem olarak" tanımladı...