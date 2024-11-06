Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor"

"SEÇİMİ KAZANAN TARİHE TANIKLIK EDİYOR"

İngiliz haber ajansı Reuters da seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Trump, Fox News'un ABD başkanlığını kazandığını öngörmesinin ardından ‘güçlü yetkiye’ sahip olduğunu iddia etti" başlığını kullandı.

Haberde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın, tarihe tanıklık ediliyor. İki kez görevden alınan tek başkan ve cezai hüküm giyen ilk eski başkan olan 78 yaşındaki Trump, aynı zamanda yüzyılı aşkın süredir üst üste seçilemeyen ilk başkan olacak ve şimdiye kadar seçilen en yaşlı başkan adayı olabilir." ifadesine yer verildi.