Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor"

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'un kazanması Avrupa basında geniş yer buldu. Beyaz Saray'daki görev değişiminin, ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönem başlattığı vurgusu öne çıkarıldı. Trump'ın zaferi aynı zamanda "muazzam bir geri dönüş" olarak tanımlandı.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 1

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.

Gözler Beyaz Saray'ın yeni sahibine çevrilmişken Trump'ın dış politikada izleyeceği yol ve ikinci başkanlık dönemi merak konusu haline geldi.

Avrupa basını, Trump'ın anketlerle öngörülemeyen zaferini, "Dünya için yeni bir dönem olarak" tanımladı...

DÜNYA HABERLERİ

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 2

İNGİLTERE: TRUMP'TAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump’ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.

BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği” yorumunda bulundu.

Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 3

"TARİHİ GERİ DÖNÜŞLE HARRIS'İ YENDİ"

The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu.

Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 4

"SEÇİMİ KAZANAN TARİHE TANIKLIK EDİYOR"

İngiliz haber ajansı Reuters da seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Trump, Fox News'un ABD başkanlığını kazandığını öngörmesinin ardından ‘güçlü yetkiye’ sahip olduğunu iddia etti" başlığını kullandı.

Haberde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın, tarihe tanıklık ediliyor. İki kez görevden alınan tek başkan ve cezai hüküm giyen ilk eski başkan olan 78 yaşındaki Trump, aynı zamanda yüzyılı aşkın süredir üst üste seçilemeyen ilk başkan olacak ve şimdiye kadar seçilen en yaşlı başkan adayı olabilir." ifadesine yer verildi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 5

ALMANYA: DÜNYA İÇİN DÖNEM

Alman Welt gazetesi “Proje 2025 – Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla Trump'ın zaferini yorumladı.

Haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 6

"ABD İÇİN ALTIN ÇAĞ VADEDİYOR"

Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit seçimin sonucunu, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 7

"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİ BİR GÜCÜN EŞİĞİNDE"

Sky News televizyonun haberlerinde de "Donald Trump muazzam bir siyasi geri dönüşle ABD seçimlerini kazandı" başlığı kullanıldı.

Haberde, ABD'de anketörlerin seçim yarışının başa baş geçeceği tahmininde bulunduğunu ancak hüküm giymiş ilk başkan Trump'ın "açık ara farkla kazandığı" yorumuna yer verildi.

Haberde, New Yorklu iş adamı Trump'ın hayal bile edemeyeceği bir gücün eşiğinde durduğu bildirildi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 8

FRANSA: TRUMP'IN ZAFERİ DEMOKRAT KANATTA YIKIMA NEDEN OLDU

Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'un ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 9

BELÇİKA: SALINCAK EYALETLERDE YARIŞI GÖĞÜSLEDİ

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir, Donald Trump'ın salıncak eyaletlerde yarışı göğüslediğini ve zaferini "tarih yazdık" sözleriyle duyurduğunu aktardı.

Trump'ın zaferi Avrupa basınında: "Dünya için yeni bir dönem başlıyor" - 10

AVUSTURYA: TRUMP MUTLAK GÜCE ULAŞTI

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Der Standard da haberini, "Donald Trump, ABD’nin 47’inci Başkanı olduğu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhuriyetçilerin Kamala Harris’e karşı kazandığı zaferi kutladığı ve Beyaz Saraya geri döndükleri ifade edildi. Ayrıca Demokratların Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu da kaybettiğine işaret edildi.

Trump'ın "mutlak güce ulaştığı" yorumunda bulunulan haberde, seçimin en çok kazananının Elon Musk mı olduğu sorusu yöneltildi.

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