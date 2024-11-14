Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?
Aylardır tüm dünyanın beklediği ABD seçimleri, Donald Trump'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Bu galibiyet, ABD'nin onlarca yıldır ertelenen uzay macerasının nasıl şekilleneceği sorularını beraberinde getirdi. Trump'ın yönetime geçtiğinde Ay'a dönüş programlarını hızlandıracağı tahmin ediliyor. ABD'nin seçilmiş başkanı, bir önceki döneminde NASA'nın daha cömert fonlardan yararlanmasına olanak sağlamış ve Uzay Kuvvetleri'ni kurmuştu. Mevcut gidişata bakılırsa, uzay macerası planlarına "yükselen yıldız" Elon Musk ve roketi Starship de eşlik edecek.
ABD seçimleri, dünyanın her yerinde büyük bir heyecanla takip edildi.
Donald Trump'ın seçimin galibi olarak Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte, ABD'nin onlarca yıldır ertelenen uzay macerasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.