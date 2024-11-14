Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?

MUSK DESTEĞİ ARKASINDA

Roketleri inşa etmek için özel sektöre güvenebilir, ancak sözleşmeleri imzalayan, çekleri kesen ve tüm bu kozmik maceraları mümkün kılan yine de Washington.

Ancak mevcut gidişata bakılırsa bütün bu planlarda "yükselen yıldız" Musk ve roketi Starship ona eşlik edecek.