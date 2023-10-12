Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın

"BU AHMAĞI DİNLERSEN KUZEYDAN SALDIRIRSIN"

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.