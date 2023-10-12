Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ahmak" yakıştırması yaptı. Trump, "İsrail'in 'Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen bir savunma bakanı var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 1

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump, "2 gece önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah İsrail'e kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 2

"BU AHMAĞI DİNLERSEN KUZEYDAN SALDIRIRSIN"

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 3

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 4

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 5

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 6

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın - 7
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