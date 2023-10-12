Trump'tan İsrail Savunma Bakanı Gallant'a: Sen bir ahmaksın
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ahmak" yakıştırması yaptı. Trump, "İsrail'in 'Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen bir savunma bakanı var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın." ifadelerini kullandı.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump, "2 gece önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah İsrail'e kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.