Trump’tan Kuzey Kore açıklaması: “O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim"
Cumhuriyetçi ABD Başkan adayı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçinmenin "iyi bir şey olduğunu” söyledi. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki "silahsızlandırılmış bölgede yapmış, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.
MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAYABİLİR
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump seçimi kazanması halinde Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi.