Trump’tan Kuzey Kore açıklaması: “O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim"

"KIM JONG-UN İLE İYİ ANLAŞTIM"

Pensilvanya'da yaptığı bir seçim mitinginde daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatan Trump, “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştım. O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişi olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Trump, Kim’le temaslarına ilişkin “Biliyorsunuz, iyi geçinmek iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil" dedi.