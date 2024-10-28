Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı"

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Madison Square Garden'da son dönemin en büyük mitingini düzenledi.

Yaklaşık 19 bin 500 kişi kapasiteli Madison Square Garden’ı tamamen dolduran Trump destekçileri, New York gibi bir kentte yoğun bir destek gösterisiyle dikkat çekti.