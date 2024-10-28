Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı"
ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Madison Square Garden'da son dönemin en büyük mitingini düzenledi. Trump destekçileri, miting öncesinde arenanın dışında toplandı. Kışkırtıcı miting, söylemleri giderek daha karanlık ve tehditkar hale gelen Donald Trump kampanyasının "kapanış karnavalı" olarak değerlendiriliyor.
ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Madison Square Garden'da son dönemin en büyük mitingini düzenledi.
Yaklaşık 19 bin 500 kişi kapasiteli Madison Square Garden’ı tamamen dolduran Trump destekçileri, New York gibi bir kentte yoğun bir destek gösterisiyle dikkat çekti.