Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı"

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Madison Square Garden'da son dönemin en büyük mitingini düzenledi. Trump destekçileri, miting öncesinde arenanın dışında toplandı. Kışkırtıcı miting, söylemleri giderek daha karanlık ve tehditkar hale gelen Donald Trump kampanyasının "kapanış karnavalı" olarak değerlendiriliyor.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 1

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Madison Square Garden'da son dönemin en büyük mitingini düzenledi.

Yaklaşık 19 bin 500 kişi kapasiteli Madison Square Garden’ı tamamen dolduran Trump destekçileri, New York gibi bir kentte yoğun bir destek gösterisiyle dikkat çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 2

"ÖFKENİN DIŞA VURUMU"

ABD merkezli New York Times gazetesi, Trump'ın mitingini kendisini görevden alan, suçlayan ve cezalandıran yasal sisteme karşı öfkenin bir dışa vurumu olarak tanımladı.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 3

KAPANIŞ KARNAVALI

Eski başkandan önce sahneye çıkan konuşmacılar Demokrat aday Kamala Harris'i, kadınları, çeşitli etnik grupları ve göçmenleri hedef alan ifadeler kullandı.

Trump'ın sahneye çıkmasıyla birlikte kampanyasının kapanış mesajını iletmek üzere düzenlenen etkinlik, kadın düşmanlığının ve ırkçılığın karnavalına dönüşmüştü.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 4

"DAHA İYİ DURUMDA MIYIZ?"

Trump kalabalığa eski bir siyasi cümle sorarak başladı: "Dört yıl öncesine göre şimdi daha mı iyi durumdasınız?"

Bu söylem, Trump'ın, Başkan Biden'ın yerini aldığından beri Harris'e karşı yürüttüğü kampanyanın merkezinde yer alıyor.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 5

EN BÜYÜK TEHDİT: İÇERİDEKİ DÜŞMANLAR

Miting, son günlerde Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden birinin "içerideki düşmanlar" olduğunu tekrar tekrar söyleyen Trump'ın giderek şiddetlenen söylemlerinin son noktası oldu.

Demokratlar, Trump'ın otoriterliğe doğru gidişine dair uyarılarını artırdı.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 6

İNTİKAM DÖNEMİ VAAT ETTİ

Eski Deniz Kuvvetleri generali ve Genelkurmay Başkanı John F. Kelly, Trump'ın faşist tanımına uyduğu konusunda uyarıda bulundu.

Trump, seçim kampanyasına başladığı günden beri kazanırsa bir "intikam" dönemi yaşanacağını vaat ediyor.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 7

"KURTULUŞ GÜNÜ"

Oğlu Donald Trump Jr. ise, "New York kralı, inşa ettiği şehri geri almak için geri döndü" dedi.

Eski başkan ayrıca 5 Kasım'daki seçim tarihini, işgalci göçmenlerin istilasından "kurtuluş günü" olarak tanımladı.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 8

EKONOMİYE GENİŞ YER AYIRDI

Miting konuşmasında ekonomiye geniş yer ayıran Trump, “Önümüzdeki dönemde ABD'de üretilen araçlara vergi muafiyeti tanıyacağız. Yurt dışından gelen araçlara ise ek vergiler getirerek Amerikan üretimini koruyacağız” dedi.

Trump, bu adımla ABD ekonomisini yeniden canlandırmayı ve Amerikan sanayisini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 9

ELON MUSK DA MİTİNGE KATILDI

Trump'a yardım etmek için servetinin 118 milyon dolarını harcayan dünyanın en zengin adamı Elon Musk, yumruklarını havaya kaldırarak miting alanında boy gösterdi.

Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 10
Trump'tan olay yaratan miting: "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık karnavalı" - 11
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